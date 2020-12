Am Rande der verbotenen „Querdenken“-Demonstration in Dresden hat die Polizei eine größere Gruppe gewaltbereiter Akteure eingekesselt. Laut einem Polizeisprecher wurden gegen 14:30 Uhr Einsatzkräfte alarmiert, weil sich eine geschlossene Gruppe von 80 bis 100 Personen in „aggressiver Stimmung“ vom Bahnhof Strehlen Richtung Dresdner Innenstadt aufmachte.

Die Polizei habe daraufhin mehrere Einsatzkräfte im Dresdener Stadtteil Strehlen zusammengezogen, erst dann sei es gelungen, die Gruppe zu stoppen. Bis zu 100 Personen habe die Polizei ausgemacht. 55 Hooligans seien festgesetzt worden, der Rest hat offenbar fliehen können. Die festgesetzten befinden sich am späten Nachmittag im Polizeigewahrsam.

Am Samstag hat die Dresdner Polizei 55 Hooligans festsetzen können. Foto: Julius Geiler/Tagesspiegel

Die Behörde rechne sie dem gewaltbereiten rechten Hooligan-Spektrum zu. Unter den Hooligans sollen sich auch Gewalttäter mit Vorstrafen befinden, außerdem wurde laut Polizei Schutzbewaffnung festgestellt.

Die Polizei habe mehrere Straftaten registriert, sagte ein Behördensprecher. So seien einige Personen über Zäune von Privatgrundstücken geklettert und hätten damit Hausfriedensbruch begangen.

Vor der „Querdenken“-Demonstration in Dresden hatte die rechte Szene massiv mobilisiert. Teilweise riefen sogar tschechische und französische Hooligan-Gruppen zur Teilnahme an der „Querdenken“-Demo auf.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Bereits am Vormittag waren am Hauptbahnhof dutzende Personen aus dem rechtsextremen Millieu in ankommenden Zügen von der Bundespolizei kontrolliert worden. Dabei wurde unter anderem Pyro-Technik sichergestellt. Zahlreiche Rechtsextreme eskortierte die Polizei zurück in die Regionalbahnen nach Hause.

Mehr zum Thema Niederlage für „Querdenker“ Bundesverfassungsgericht bestätigt Verbot von Dresdner Demo

Die „Querdenker“-Demonstration in Dresden war verboten worden. Der Rechtsstreit ging bis zum Bundesverfassungsgericht, die obersten Richter in Karlsruhe lehnten allerdings einen Eilantrag der Organisatoren ab - das Verbot der Behörden blieb bestehen, die Demonstration durfte nicht stattfinden.