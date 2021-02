Blinken betont in Gespräch mit saudiarabischem Kollegen Bedeutung der Menschenrechte - US-Außenminister fordert Beendigung des Kriegs im Jemen

Der neue US-Außenminister Antony Blinken hat in seinem ersten Telefonat mit seinem saudiarabischen Kollegen die Einhaltung der Menschenrechte angemahnt. Blinken habe in dem Gespräch mit Faisal bin Farhan am Freitag mehrere Prioritäten der neuen US-Regierung genannt, darunter die Verteidigung der Menschenrechte und eine Beendigung des Kriegs im Jemen, wie das Außenministerium in Washington am Samstag mitteilte.





Die beiden Minister sprachen demnach auch über die regionale Sicherheit und die Zusammenarbeit beider Länder im Anti-Terror-Kampf.



Der neue US-Präsident Joe Biden hatte am Donnerstag in seiner ersten außenpolitischen Grundsatzrede seit seinem Amtsantritt das Ende der US-Unterstützung für den Militäreinsatz Saudi-Arabiens und verbündeter arabischer Staaten gegen die Huthi-Rebellen im Jemen angekündigt. Blinken machte am Freitag zudem die Einstufung der Huthi-Rebellen als Terrororganisation wieder rückgängig.