Damit hätte im Superwahljahr wohl niemand gerechnet. Im März kamen die Freien Wähler (FW) bei der Landtagswahl nicht nur auf drei Prozent der Stimmen in Baden-Württemberg, sondern sie konnten in Rheinland-Pfalz erstmalig die 5-Prozent-Hürde knacken und als sechste Kraft in den Landtag einziehen. Jetzt wollen sie auch nach Berlin.

Die junge Partei sieht sich selbst schon ganz weit vorne und will 2021 richtig abräumen. Bisher kamen sie im Bund nur auf ein Prozent, doch mit etwas Glück könnten sie die Überraschungspartei im neuen Bundestag werden. Als Partei gibt es sie sei 2010, vorher existierten bereits Gruppierungen von Freien Wählern in mehreren Regionen.

Profitieren könnten sie von der wachsenden Unzufriedenheit mit der Corona-Politik der Bundesregierung. Am Mittwoch gaben sie bekannt, eine Verfassungsbeschwerde gegen die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes zu planen. Das Selbstverständnis der FW: Wähler:innen, die von anderen Parteien enttäuscht sind, eine Alternative bieten. Wofür steht diese Partei?

„Ich denke, die Chancen für uns in den Bundestag einzuziehen stehen mindestens 50 zu 50“, sagt der Bundesvorsitzende Hubert Aiwanger, der bei der Bundesdelegiertenversammlung im Mai als Spitzenkandidat antritt. In Bayern ist Aiwanger bereits Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident.

„Wir sehen, dass die Leute mit Merkels Politik nicht mehr zufrieden sind und es sieht auch nicht so aus, als würde es mit dem neuen Kanzlerkandidaten einen konservativen Kurswechsel geben. Die Menschen, denen bürgerliche Werte wichtig sind, wählen jetzt die Freien Wähler“, sagt er. Viele Traditionswähler:innen würden sich von der Union abwenden und die Freien Wähler würden auch von Frauen und jungen Menschen als moderne Partei angesehen werden.

"Die Chancen sind doch sehr gering"

Der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Uni Trier sieht das anders, zumindest in Bezug auf die Bundestagswahl. „Aktuell sind die Chancen doch eher gering“, sagt er und meint damit, sie lägen bei weniger als 30 Prozent. In aktuellen Umfragen kommen die Freien Wähler im Bund auf ein Prozent der Stimmen.

„Natürlich hat die Partei durch den Erfolg in Rheinland-Pfalz einen starken Aufwind bekommen, aber das hatte auch regionale Gründe. In den ländlichen Gegenden sind sie stärker, in urbanen Zentren tun sie sich schwer“, sagt Jun. Im Bund konkurrieren die Freien Wähler vor allem mit der FDP und der CDU. Die Chancen, Stammwähler:innen von CDU und Liberalen abzuwerben, stünden allerdings nicht besonders gut

Freie Wähler könnten Stimmen von AfD-Wähler:innen bekommen

Dafür hätten sie das Potential, neben FDP, CDU und Nichtwählerstimmen die Stimmen von gemäßigten AfD-Wähler:innen zu bekommen, sagt Jun. „Durch die Flügelkämpfe in der AfD und das deutlich radikalere Programm, das sie zur Bundestagswahl vorgestellt haben, könnten sie einige bürgerliche Wähler:innen verschreckt haben. Für solcherlei Gruppen sind die Freien Wähler eine gute Anlaufstelle.“ Der rheinland-pfälzische Spitzenkandidat der Freien Wähler, Joachim Streit, sieht seine Partei rechts von der CDU und bezeichnet sie auch als „Brandmauer gegen die AfD“.

Aiwanger ist sich sicher, wenn seine Partei nicht im bayerischen Landtag vertreten wären, wäre die AfD dort ein paar Prozentpunkte stärker. Die Freien Wähler könnten enttäuschte CDU- oder SPD-Wähler:innen davor abhalten, ihr Kreuz bei der AfD zu machen, glaubt er. „Bevor die Leute Unsinn wählen, sollen sie uns wählen.“

Punkten wollen die Freien Wähler vor allem mit ihrer Kritik an der Regierungspolitik und den Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern. Aber reicht das, um ernsthaft mit der FDP zu konkurrieren und im Bund auf 5 Prozent zu kommen? Nein, meint Jun: „Christian Lindner muss sich derzeit keine ernsthaften Sorgen machen, dass die Freien Wähler im Bund zur ernsthaften Konkurrenz werden.“

Aiwanger sieht seine Partei durchaus als direkte Konkurrenz zur FDP. Die Freien Wähler seien aber wertkonservativer und mittelstandsnäher als die Liberalen. „Die FDP ist eher die Nadelstreifenpartei, die mit Vertreterinnen und Vertretern großer Konzerne Kaffee trinkt, während wir uns auch um den Mittelstand und das Handwerk kümmern.“

Sollten sie es tatsächlich in den Bundestag schaffen, möchte Aiwanger dort drei Themen nach vorne bringen: das Verbot von Konzernspenden an Parteien, das Ende der Rentenbesteuerung und Wasserstoff als Energieträger der Zukunft. „Ich sehe da ganz großes Potential, wie wir die Klimafrage beantworten und gleichzeitig Arbeitsplätze auf dem Land schaffen können.“ Ein weiteres Ziel ist, eine Regierungsbeteiligung der Grünen zu verhindern – und im besten Fall sogar mitzuregieren, gemeinsam mit der Union und der FDP.

Bessere Chancen in Sachsen-Anhalt

Davor müssen die Freien Wähler aber noch die nächsten Landtagswahlen im Juni bestehen. „Wir gehen davon aus, dass wir es in Sachsen-Anhalt dieses Mal packen“, sagt Aiwanger. „Und wenn es in Sachsen-Anhalt klappt, ist für den Bund alles offen.“ Der Politologe Jun schätzt, dass die Freien Wähler dort besser abschneiden könnten als im Bund. „Die FDP ist dort in keiner guten Verfassung und auch in der CDU gibt es viele innerparteilichen Auseinandersetzungen.“ Dazu komme die Stärke in den Kommunen, die der Partei auf Landesebene mehr hilft als auf Bundesebene. Schließlich hat die Partei ihre Wurzeln in der Lokalpolitik.

Die Bundesvereinigung der Freien Wähler wurde 2010 vom Bundesverband der freien Wählergemeinschaften gegründet. In verschiedenen regionalen Gruppierungen mit teilweise unterschiedlichen Bezeichnungen treten sie allerdings schon seit den 1950er Jahren bei Landtagswahlen an. Drei Jahre nach der Parteigründung traten sie zum ersten Mal bei der Bundestagswahl an und erreichten ein Prozent der Stimmen, 2017 waren es 1,3 Prozent. Inzwischen sind sie in den Landtagen von Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Bayern vertreten.

Im Schatten der CSU

In Hessen bekamen sie 2018 immerhin drei Prozent und in Sachsen 3,4. Am erfolgreichsten waren sie bisher immer in Bayern. Seit 2018, als sie 11,6 Prozent der Stimmen bekamen, sind sie Teil der Koalitionsregierung mit Aiwanger ist stellvertretendem Ministerpräsidenten.

Doch damit konnten sie bisher für die Bundespolitik nicht überzeugen, findet Jun: „Obwohl sie mitregiert haben, ist ihnen es nicht gelungen, aus dem Schatten der CSU rauszutreten.“ Die Partei hätte in Bayern kaum Akzente gesetzt, die Regierung dominierten Söder und die CSU.

Aiwanger sei zwar in Bayern bekannt, doch kaum darüber hinaus. „Sie waren bisher immer dann erfolgreich, wenn sie einen in der Region bekannten Spitzenkandidaten hatten. Das ist aber im Bund nicht der Fall“, sagt Jun. Doch eine prominentere Person als Aiwanger haben die Freien Wähler nicht vorzuweisen.

Der sagt, die kleineren Koalitionspartner hätten es immer schwerer. „Wo soll die Bekanntheit auch herkommen? Ich bin ja kein Fernsehstar. Aber ich habe immerhin zwölf Jahre Landtagserfahrung und ein paar Jahre Regierungserfahrung als Minister und wir haben uns innerhalb von kurzer Zeit seriös hochgearbeitet.“ Am Pfingstsamstag werden die Freien Wähler bei einer Delegiertenversammlung ihre Liste für den Bundestags aufstellen. Dass Aiwanger dann als Spitzenkandidat aufgestellt wird, gilt als sicher.