Trotz des Konflikts um das Atomprogramm seines Landes will Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die Annäherung an Südkorea fortsetzen. Süd- und Nordkorea haben sich auf ein Gipfeltreffen geeinigt. Das Treffen des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un solle Ende April stattfinden, teilte Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Chung Eui Yong am Dienstag in Seoul mit. Es soll in der Grenzstadt Panmunjom stattfinden. Zudem wurde vereinbart, zwischen den Führungen der beiden seit Jahrzehnten verfeindeten Nachbarstaaten erstmals eine direkte Hotline einzurichten.



Kim hatte am Montag in Pjöngjang mit einer hochrangigen Delegation aus Südkorea über ein mögliches Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In beraten. Ein Vertreter des südkoreanischen Präsidenten bestätigte am Dienstag in Seoul entsprechende "Diskussionen".

Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA hatte berichtet, Kim habe die Vertreter aus Südkorea "herzlich empfangen" und ein Abendessen ausgerichtet. Es habe "offenherzige" Gespräche gegeben. Dabei sei es darum gegangen, wie die Beziehungen zwischen Pjöngjang und Seoul "aktiv verbessert" und "Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel gewährleistet" werden könnten.

Gespräche dauern vier Stunden

KCNA meldete zuvor außerdem, die Delegation habe Kim einen Brief von Präsident Moon überreicht und über Moons Plan für ein Treffen mit Kim berichtet. Daraufhin habe Kim "Meinungen ausgetauscht und eine zufriedenstellende Vereinbarung erzielt".

Ein Vertreter des Präsidialamtes in Seoul sagte dagegen der Nachrichtenagentur AFP: "Das ist keine Vereinbarung, das sind Diskussionen." Die beiden Seiten hätten "gewissermaßen" in anderen Punkten "ihre Ansichten ausgetauscht".

Video 00:26 Min. Nordkoreas Machthaber empfängt südkoreanische Delegation

Nach Angaben des Präsidialamtes in Seoul dauerten die Gespräche zwischen Kim und den Besuchern aus Südkorea mehr als vier Stunden. Dazu gehörte ein Abendessen im Hauptquartier der nordkoreanischen Arbeiterpartei.

Es war zunächst nicht klar, ob bei dem Treffen mit Kim auch über den Atomkonflikt gesprochen wurde. Auf eine entsprechende Frage sagte ein Präsidentenvertreter laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap: "Ich vermute es."

Die nordkoreanische Zeitung "Rodong Sinmun", Sprachrohr der Regierungspartei, widmete die ganze Titelseite dem Besuch unter der Überschrift: "Genosse Kim Jong Un empfängt Sondergesandte vom Präsidenten des Südens". Das Titelbild zeigt Kim mit der fünfköpfigen südkoreanischen Delegation. Auf einem weiteren Foto ist neben Kim dessen Schwester Kim Yo Jong zu sehen.

Südkorea fordert Wachsamkeit

Der südkoreanische Präsident Moon Jae In rief derweil das Militär seines Landes auf, ungeachtet der jüngsten Kontakte zum Norden wachsam zu sein. "Wir müssen mit dem Norden darüber sprechen, die Halbinsel atomwaffenfrei zu machen", sagte Moon am Dienstag bei einer Veranstaltung der Streitkräfte. Zugleich müsse das Militär all seine Kraft zur Stärkung der Verteidigungsbereitschaft gegen Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm einsetzen. Moon kündigte an, das gemeinsame Abwehrsystem mit den USA auszubauen.

Zeichen der Entspannung

Südkoreas Präsident hatte die Delegation nach Nordkorea geschickt, um über die weitere Annäherung der beiden verfeindeten Staaten zu verhandeln. Sie wurde vom Nationalen Sicherheitsberater Chung Eui Yong geleitet und sollte anschließend in die USA reisen, um über das Ergebnis der Gespräche zu beraten. Es war der ranghöchste Besuch aus Südkorea in Pjöngjang seit mehr als zehn Jahren.

Machthaber Kim Jong Un seine Schwester Kim Yo Jong während des Treffens mit der südkoreanischen Delegation. Foto: KCNA via KNS via AP/dpa

Nordkorea hatte zuvor die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang für eine Charmeoffensive genutzt. Zur Eröffnungsfeier Anfang Februar schickte Nordkoreas Machthaber seine Schwester Kim Yo Jong, die dem südkoreanischen Präsidenten eine Einladung ihres Bruders überbrachte. Moon ließ zunächst offen, ob er die Einladung annimmt. Zunächst müssten die "Voraussetzungen" für ein solches Treffen geschaffen werden.

Der Konflikt um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm hatte sich in den vergangenen Monaten gefährlich zugespitzt. Die Führung in Pjöngjang verstieß mit Atom- und Raketentests wiederholt gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, dieser reagierte mit neuen Sanktionen.

Seit Jahresbeginn bemühen sich Süd- und Nordkorea aber um eine Annäherung. Die Teilnahme Nordkoreas an den Winterspielen in Pyeongchang galt als wichtiges Zeichen der Entspannung. (AFP, Reuters, dpa)