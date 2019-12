Um das Vermittlungsverfahren zum Klimapaket der großen Koalition zu beschleunigen und alle Gesetze pünktlich zum 1. Januar umsetzen zu können, hat die Bundesregierung im Streit um den CO2-Preis ihre Haltung geändert.

Überblick zum Klimapaket

: Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern gehen in die entscheidende Phase. Seit dem Montagmorgen gibt es ein Zwischenergebnis: Der CO2-Preis soll deutlich höher ausfallen als bisher geplant: 25 Euro anstelle von 10 Euro.

Schrittweise soll der CO2-Preis auf bis zu 55 Euro steigen.

Mit den Zusatzeinnahmen soll die EEG-Umlage gesenkt werden.

Nach Informationen des Tagesspiegels soll mit einem neuen Entwurf des Emissionshandelsgesetzes der Einstiegspreis im Zertifikatshandel zum 1. Januar 2021 auf 25 Euro je Tonne erhöht werden. Bisher hatte die Regierung in ihrem Klimapaket nur einen Einstiegspreis von zehn Euro vorgesehen.

Mit der Erhöhung kommen Union und SPD den Grünen entgegen. Die hatten einen Preis von 40 Euro verlangt. Ohne eine Erhöhung des CO2-Preises waren die Grünen nicht bereit, im Vermittlungsverfahren der erhöhten Pendlerlauschale zuzustimmen. Sie halten diese für zu hoch, sollte der CO2-Preis so niedrig bleiben, wie von der Regierung bisher geplant.

Mit der höheren Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer soll der durch die CO2-Bepreisung stetig steigende Preis für Benzin kompensiert werden. Die zusätzliche Pauschale soll nun ab 2024 nochmals steigen - von fünf auf acht Cent pro Kilometer.

Kompensation für Bürger

Die Zusatzeinnahmen aus dem höheren CO2-Preis sollen zur Senkung der EEG-Umlage genutzt werden sowie zu einer weiteren Anhebung der Pendlerpauschale ab 2024. Ob oder im welchem Umfang die EEG-Umlage stärker gesenkt wird als im bisherigen Plan der Regierung vorgesehen, ist noch unklar.

Der CO2-Preis soll nach den vorliegenden Informationen nun ab 2022 auf 30 Euro steigen, und dann bis 2025 auf 55 Euro. Der Preiskorridor im Zertifikatshandel soll ab 2026 zwischen 55 und 65 Euro liegen – er wird also noch stärker als bisher in einen Rahmen gepresst.

Die Grünen hatten kritisiert, dass die Regierung die Bürger zu wenig entlaste – die Erhöhung des CO2-Preises, der das Autofahren und Heizen verteuern wird, werde über die geringere EEG-Umlage und die Pendlerpauschale nur zu 30 Prozent wieder an die Bürger zurückgegeben.

Grüne: Wichtiger Zwischenschritt

Wie sich die nun vorliegenden Änderungen tatsächlich auf die Verbraucher auswirken, ist vorerst unklar. Das gilt auch für die geplante Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahnfahrten von 19 auf sieben Prozent. Sie sollte schon zum 1. Januar 2020 wirksam werden, doch hatte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter angezweifelt, dass das schon aus technischen Gründen bei der Bahn gelingen könne.

Während einerseits schon von einem "Durchbruch" die Rede war, hieß es aus Unions-Kreisen, es handele sich um einen Zwischenstand. Grünen-Chef Robert Habeck sprach von einem „wichtigen Zwischenschritt“. Die Erhöhung des CO2-Preises sei ausdrücklich gegen die große Koalition durchgesetzt worden.

„Das ist allerdings nicht, was wir wollten“, sagte Habeck weiter. Man habe noch ehrgeizigere Pläne gehabt. „Allerdings aufsetzend auf den Beschluss wird man eine wirksame Lenkung in Deutschland hinkriegen und insofern geht die Arbeit weiter, aber es ist ein wichtiger Zwischenschritt, der erreicht wurde.“

Entgegenkommen auch bei Lastenteilung

Streng genommen ist der CO2-Preis, der im Emissionshandelsgesetz geregelt wird, nicht Teile des Vermittlungsverfahrens zwischen Bundestag und Bundesrat. Dieses Gesetz konnte die Länderkammer nicht aufhalten. Allein das Steuergesetz im Rahmen des Klimapakets liegt dem Vermittlungsausschuss vor. Um auch dieses Gesetz durchzubringen, hat die Regierung nun ihre Bereitschaft erklärt, doch einen höheren CO2-Preis zu akzeptieren. Der Gesetzentwurf dazu soll im Frühjahr vorgelegt werden.

Teil des Vermittlungsverfahrens ist auch die Kostenteilung zwischen Bund und Ländern – ein Hauptgrund für die Anrufung des Kompromissgremiums beider Kammern. Denn während der Bund die Ausfälle bei der Mehrwertsteuer und bei der Einkommensteuer (wegen der Pendlerpauschale) über den höheren CO2-Preis kompensieren kann (die Erlöse aus dem Zertifikatshandel gehen allein an den Bundeshaushalt), gab es für die Länder keine Gegenfinanzierung.

Nun soll es einen Ausgleich über eine Änderung der Umsatzsteuerverteilung geben. Das gilt für die zusätzlichen Steuerausfälle aus dem neuen Angebot der Regierung, zudem soll die Länder von 2021 bis 2024 mit einem festen Betrag von 1,5 Milliarden Euro bedacht werden.

Endgültige Einigung bis Freitag?

Das Zwischenergebnis hatte eine Bund-Länder-Runde in der Nacht zum Montag verhandelt. Beteiligt waren die Ministerpräsidenten Manuela Schwesig (SPD, Mecklenburg-Vorpommern), Stephan Weil (SPD, Niedersachsen), Volker Bouffier (CDU, Hessen), Markus Söder (CSU, Bayern), Armin Laschet (CDU, NRW) und Winfried Kretschmann (Grüne, Baden-Württemberg) teil. Auf Bundesseite nahmen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und Hofreiter teil.

Am Montagvormittag tagt die vom Vermittlungsausschuss eingesetzte Arbeitsgruppe, das gesamte Gremium will sic am Mittwoch treffen. Bei einer Einigung wäre es dann möglich, das Steuergesetz (eines von vier Gesetzen im Paket, die anderen drei sind bereits in Kraft) bis zum Freitag durch den Bundestag und den Bundesrat zu bringen. (mit dpa)