Mit einer Homeoffice-Pflicht und strengeren Arbeitsschutzregeln will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) das Risiko reduzieren, sich am Arbeitsplatz mit dem Coronavirus zu infizieren. Eine entsprechende Verordnung, die dem Tagesspiegel vorliegt, soll am nächsten Mittwoch in Kraft treten – zunächst befristet bis zum 21. März 2021.

Heils Argument: Mehr Homeoffice entlaste den öffentlichen Nahverkehr und schütze damit auch diejenigen stärker, die nicht im Homeoffice arbeiten können, sagte der SPD-Politiker nach der Kabinettssitzung. Wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegensprächen, müssten Arbeitgeber ihren Beschäftigten Homeoffice anbieten. Viele Unternehmen machten das bereits vorbildlich, aber es sei „durchaus viel Luft nach oben“.

Die wichtigsten Vorschriften im Überblick:

Homeoffice-Angebot

Arbeitgeber werden verpflichtet, ihren Beschäftigten Homeoffice anzubieten, sofern das möglich ist. In der Verordnung heißt es dazu: „Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen.“

Lehnt ein Arbeitgeber die Verlagerung von Tätigkeiten ins Homeoffice ab, können die Arbeitsschutzbehörden eine Begründung verlangen – und gegebenenfalls auch die Arbeit im Büro untersagen. Sie könnten Verstöße als Ordnungswidrigkeit sanktionieren, sagte Arbeitsminister Heil. Er setze aber darauf, dass es dazu nicht komme.

Umgekehrt werden die Beschäftigten nicht verpflichtet, ein Homeoffice-Angebot auch anzunehmen. Dafür gebe es keine Rechtsgrundlage, sagte Heil. Er appellierte aber an Arbeitnehmer, die Möglichkeit anzunehmen.

Mehr Abstand im Betrieb

Wenn Büroräume von mehreren Personen genutzt werden, müssen pro Person zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen. Die gleichzeitige Nutzung von Räumen sei „auf das betriebsnotwendige Minimum zu reduzieren“, heißt es in der Verordnung. Wenn die Tätigkeiten das nicht zulassen, muss der Arbeitgeber andere Schutzvorkehrungen treffen – „insbesondere durch Lüftungsmaßnahmen und geeignete Abtrennungen zwischen den anwesenden Personen“.

Mit den Flächenvorgaben orientiert sich das Arbeitsministerium an den Angaben für Verkaufsflächen pro Person im Groß- und Einzelhandel, die im letzten November festgelegt wurden.

Betriebsbedingte Zusammenkünfte im Betrieb sollen „nach Möglichkeit durch die Verwendung von Informationstechnologie ersetzt werden“, heißt es weiter. Sprich: Arbeitgeber sollen ihre Beschäftigten anhalten, Kolleginnen und Kollegen per Mail, Messenger, telefonisch oder per Videokonferenz zu kontaktieren, und nicht persönlich an deren Arbeitsplatz vorbeizugehen, wenn sie etwas klären wollen.

Maskenpflicht

Wenn im Betrieb Mindestabstände von 1,5 Metern nicht eingehalten werden können oder es bei Tätigkeiten zu einem „erhöhten Aerosolausstoß“ kommt, müssen Beschäftigte künftig eine Maske tragen. Arbeitgeber wiederum werden verpflichtet, ihren Mitarbeitern Masken zur Verfügung stellen. Stoffmasken reichen dabei nicht aus, es müssen „medizinische Gesichtsmasken“, FFP2-Masken oder vergleichbare Atemschutzmasken sein.

Kleine Arbeitsgruppen

In Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten werden Arbeitgeber angehalten, möglichst kleine konstante Teams zu bilden. „Personenkontakte zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen im Betriebsablauf sowie Änderungen dieser Einteilung sind auf das betriebsnotwendige Minimum zu reduzieren“, heißt es in der Verordnung. Außerdem sollen Arbeitszeiten, wenn möglich, flexibler gestaltet werden. „Zeitversetztes Arbeiten ist zu ermöglichen, soweit die betrieblichen Gegebenheiten dies zulassen“, heißt es.