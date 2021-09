Nach dem schweren Zerwürfnis im U-Boot-Streit wollen US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Oktober zu einem persönlichen Treffen zusammenkommen. Bei einem Telefonat am Mittwoch hätten beide vereinbart, sich Ende Oktober in Europa zu treffen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilungen beider Regierungen, die das Weiße Haus verbreitete. Macron habe außerdem entschieden, dass der französische Botschafter in der kommenden Woche nach Washington zurückkehren solle.

Die USA hatten vergangene Woche ohne Absprache mit den Verbündeten einen Sicherheitspakt mit Australien und Großbritannien im Indopazifik ins Leben gerufen und damit eine tiefe diplomatische Krise mit Frankreich ausgelöst.

Der Pakt ließ ein milliardenschweres U-Boot-Geschäft Australiens mit Frankreichs platzen, was in Paris zu wütenden Reaktionen führte. Macron ließ unter anderem die Botschafter aus den USA und Australien vorübergehend abziehen - eine äußerst ungewöhnliche Maßnahme unter Verbündeten.

Biden hatte Macron schließlich um ein Telefonat gebeten, um die Differenzen zu klären. In der gemeinsamen Stellungnahme hieß es, die Präsidenten hätten vereinbart, einen Prozess intensiver Beratungen zu starten, um Vertrauen zu schaffen und konkrete Schritte mit Blick auf gemeinsame Ziele vorzuschlagen. Das geplante Treffen sei Teil davon.

Der britische Regierungschef Boris Johnson in Washington Foto: Imago/UPI Photo/Bonnie Cash

Mit englisch-französischen Wortspielen hat der britische Premierminister Boris Johnson am Mittwoch versucht, die wegen des geplatzten U-Boot-Geschäfts empörten Franzosen zur Räson zu bringen. "Für einige unserer engsten Freunde in der Welt ist es Zeit, sich zusammenzureißen", sagte Johnson vor britischen Journalisten in Washington. Dabei wandelte er die britische Formulierung "get a grip" (reiß dich zusammen) in "prenez un grip" um.

"Donnez-moi un break" (Jetzt macht mal eine Pause), forderte Johnson in einer weiteren englisch-französischen Wortschöpfung. Das neue Bündnis zwischen den USA, Großbritannien und Australien sei ein "großer Fortschritt für die weltweite Sicherheit", sagte Johnson dem Sender Sky News. Es handele sich nicht um eine Beleidigung der europäischen Nachbarn, vielmehr rückten "drei gleichgesinnte Verbündete zusammen, um eine neue Partnerschaft zu schließen und Technologie zu teilen". (dpa, AFP)