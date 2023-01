Vertrauensverlust in den Staat Umgang mit Silvesterkrawallen kann Trend verstärken

Die Zahlen sind ein Alarmsignal. Laut einer Forsa-Befragung haben im vergangenen Jahr nahezu alle politischen Institutionen in der Bevölkerung an Vertrauen verloren. Am stärksten fällt der Ansehensverlust beim Amt des Bundeskanzlers (- 24 Prozentpunkte) und der Bundesregierung (- 22 Prozentpunkte) aus. Das größte Vertrauen genießen nach wie vor das Amt des Bundespräsidenten, Landesregierungen und Oberbürgermeister – aber auch sie haben im Vergleich verloren.

In erster Linie drückt sich darin natürlich die Zufriedenheit oder besser die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger im Umgang mit den sich überlagernden Krisen aus Corona, Krieg, Inflation und Energieknappheit aus. Es kann insofern auch einfach eine Momentaufnahme eines Jahres außerordentlicher politischer Herausforderungen darstellen. Wenn die Ampel also mehr als Einheit agieren und Kanzler Olaf Scholz noch mehr Entschlossenheit in den Vordergrund stellen würde, könnten die Zahlen kommenden Jahres schon ganz anders aussehen.

Wirklich gefährlich wird es aber, wenn sich dieser Trend verstetigt oder sogar verstärkt. Denn die Stabilität einer Demokratie hängt sehr stark vom Vertrauen in ihre Institutionen ab. Und wenn dieses Vertrauen dauerhaft erodiert, ist das ein massives Problem.

Christian Tretbar ist Chefredakteur des Tagesspiegels. Selbst in der DDR groß geworden und ausgereist, spielt für ihn die Frage nach demokratischer Stabilität eine wichtige Rolle.

Genau vor diesem Hintergrund ist die Debatte um die Silvesterkrawalle ein zusätzlicher Nährboden. Wenn weite Teile der Bevölkerung nicht mehr das Gefühl haben, dass staatliche Akteure und Institutionen die Probleme klar benennen und auch mit der Härte des Rechtsstaates dagegen vorgehen, kann das zusätzlich Vertrauen kosten.

Und das vor allem dort, wo staatliche Institutionen nochmal stärker unter Druck sind. Das ist zum Beispiel in Ostdeutschland der Fall. Viele beurteilen hier staatliche Institutionen noch kritischer. Handlungsfähigkeit eines Staates spielt da eine sehr wichtige Rolle. Und die kommt eben auch im Umgang mit den dummköpfigen Randalierern zum Ausdruck – oder eben nicht.

Aber auch die Menschen in den nun von den Randalen besonders betroffenen Gebieten, zum Beispiel in der Hauptstadt, wünschen sich mehr Härte gegenüber denjenigen, die immer wieder auffallen. Warum dauern Gerichtsverfahren oft so lange? Warum folgt eine Bewährungsstrafe auf die nächste? Die Justiz und das Anwenden vorhandener Gesetze sind Ausdruck staatlicher Handlungsfähigkeit. Genauso ist es aber auch Ausdruck staatlichen Handelns, zu versuchen, diese Straftäter wieder in die Gesellschaft zu integrieren, am besten schon frühzeitig dafür zu sorgen, dass es erst gar nicht so weit kommt. Auch das ist Beleg für einen im wahrsten Sinne souveränen Staat.

Aber gar nichts machen und die Augen vor den vorhandenen Problemen und seinen Ursachen zu verschließen, wäre das Eingeständnis staatlicher Ohnmacht. Und das würde die Zahlen im kommenden Jahr nicht besser aussehen lassen. Im Gegenteil.

