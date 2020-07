Die frühere Vertraute des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, die Unternehmerin Ghislaine Maxwell, ist festgenommen worden. Maxwell sei im US-Ostküstenstaat New Hampshire von der Bundespolizei FBI gefasst worden und solle noch am Donnerstag einem Richter vorgeführt werden, berichteten mehrere US-Sender. Die Tochter des verstorbenen britischen Medienmoguls Robert Maxwell soll junge Mädchen rekrutiert haben, um Epsteins sexuelles Verlangen zu befriedigen. Ihr Aufenthaltsort war zuletzt unbekannt gewesen.

Die Bundesanwaltschaft in Manhattan wirft der 58-Jährigen in der am Donnerstag veröffentlichten Anklageschrift unter anderem vor, die Reise von Minderjährigen zu Häsuern Epsteins für illegalen Sex organisiert zu haben. Maxwell wird zudem Meineid zur Last gelegt, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Die Tochter des Medienbarons Robert Maxwell, Ghislaine, war eine ehemalige Freundin Epsteins und stand jahrzehntelang an der Seite des hochrangigen Investors. Sie soll Epstein dabei geholfen haben, Teenager-Mädchen für den Sex mit den Reichen und Mächtigen vorzubereiten. Eine dieser Teenagerinnen, Virginia Roberts Giuffre, hat diesen Vorwurf gegen Maxwell in einer Verleumdungsklage im Jahr 2015 erhoben, wie auch eine Reihe anderer Frauen.

Epstein verkehrte nichtsdestotrotz mit Präsidenten und Industriekapitänen. Er wurde im vergangenen Sommer aufgrund neuer Bundesvorwürfe wegen Ausbeutung Dutzender minderjähriger Mädchen in New York und Florida Anfang der 2000er Jahre verhaftet.

Ende Juli 2019 unternahm er in der Haft einen Selbstmordversuch und starb dann nach einem weiteren Selbstmordversuch Anfang August. Zwei der mit der Überwachung Epsteins beauftragten Wachen müssen sich nun mit Bundesanklagen auseinandersetzen, weil sie ihn vor seinem Tod nicht ordnungsgemäß beaufsichtigt haben. Einen Tag vor seinem Selbstmord gab ein Bundesberufungsgericht die Niederschrift einer eidesstattlichen Aussage aus dem Jahr 2016 frei, in der Epstein sich wiederholt weigerte zu sagen, ob Maxwell ihm junge Mädchen beschafft hatte. (Tsp)