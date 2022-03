Kremlchef Wladimir Putin hat mit Wirkung zum 1. April angeordnet, dass westliche Staaten Konten bei der Gazprom-Bank eröffnen müssen, um weiter russisches Gas zu erhalten. Andernfalls würden die Lieferungen für die „unfreundlichen“ Länder eingestellt, sagte Putin am Donnerstag im russischen Staatsfernsehen.

Unklar war zunächst, ob die Staaten selbst bereits in Rubel zahlen müssen oder eine Euro-Zahlung direkt konvertiert wird.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in einem von ihm verlangten Telefonat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch mitgeteilt, dass er ein Gesetz erlassen werde, wonach Gaslieferung ab 1. April in Rubel zu begleichen seien.

In dem Gespräch betonte Putin aber, dass sich für die europäischen Vertragspartner nichts ändern werde. Die Zahlungen würden weiterhin ausschließlich in Euro ergehen und wie üblich an die Gazprom-Bank überwiesen, die ja nicht von den westlichen Sanktionen betroffen sei. Die Bank konvertiere dann das Geld in Rubel.

Scholz habe diesem Verfahren in dem Gespräch aber ausdrücklich nicht zugestimmt, sondern um schriftliche Informationen gebeten, um das Verfahren genauer zu verstehen. Es bleibe dabei, dass die G7-Vereinbarung gelte: Energielieferungen werden wie vor Beginn des Ukraine-Krieges ausschließlich in Euro oder Dollar bezahlt. So wie es die Verträge vorsehen, hieß es in deutschen Regierungskreisen.

Vorgabe soll Rubel stabilisieren

Die G7-Staaten hatten eine Rubel-Bezahlung abgelehnt, denn die gültigen Verträge laufen mit einer Bezahlung in Euro und Dollar. Offensichtlich versucht der Kreml über einen Umtauschzwang etwa bei der Zentralbank an mehr Devisen zu bekommen - denn deren Reserven im Ausland sind weitgehend eingefroren.

Es ist unklar, in welchem Umfang bisher Zahlungen über russische Partnerbanken im europäischen Ausland laufen und Gazprom womöglich nicht direkten Zugriff auf alle Zahlungen hat. Bei einem erzwungenen Umtausch in Rubel über die Zentralbank könnte Moskau zur Stabilisierung von Rubel und der Wirtschaft dementsprechend mehr Devisen wieder im Land direkt verfügbar haben.

Aber viele Fachleute rätseln weiter über den genauen Nutzen dieser Maßnahme.

Sonderfall Deutschland und Italien?

Deutschland und Italien zählen in der EU zu Hauptabnehmern des russischen Erdgases. Bei einem Lieferstopp fürchten in Deutschland besonders die Chemie-, Metall- und Glasindustrie den Verlust hunderttausender Arbeitsplätze. Zugleich würden Russland dann die Milliardenzahlungen von Deutschland und anderen EU-Staaten entgehen.

Es blieb zunächst unklar, ob es eine Ausnahme für Deutschland und Italien gibt, die anderen EU-Staaten aber in Rubel zahlen müssen - in dem Fall würde Putin versuchen, einen Keil hineinzutreiben in das westliche Staatenbündnis. Kanzler Scholz stünde vor der Frage, auf wessen Seite er sich schlagen will - und notfalls aus europäischer Solidarität bereit ist, durch eine Ablehnung der Rubel-Bedingungen für andere EU-Staaten einen eigenen Lieferstopp zu riskieren.

Neues Zahlungssystem noch nicht in Kraft

Putin hatte zuvor Vertreter des Gasriesen Gazprom und der Zentralbank angewiesen, bis zu diesem Donnerstag die Modalitäten zur Umstellung der Zahlungen von Euro und Dollar auf Rubel für Kunden aus „unfreundlichen Staaten“ auszuarbeiten.

Am Mittwoch hatte Putin auch mit Italiens Regierungschef Mario Draghi telefoniert. Putin habe ihm, wie Olaf Scholz, zugesichert, dass die europäischen Firmen die Lieferungen weiter in Euro und Dollar zahlen könnten, betonte Draghi am Donnerstag.

„Was ich verstanden habe, aber ich kann mich auch irren, ist, dass die Umrechnung der Bezahlung (...) eine interne Angelegenheit der Russischen Föderation ist“, fügte Draghi hinzu.

Zugleich hatte Putin kürzlich gesagt, Russland sei keine Wohltätigkeitsorganisation und gesagt: „Keiner wird Gas umsonst liefern, und bezahlt werden kann es nur in Rubeln.“ Begründet hatte Moskau sein Vorgehen mit einem angeblichen „Wirtschaftskrieg“ des Westens.

Deutschland wappnet sich weiter für den Ernstfall

Die Bundesregierung wappnet sich wegen Putins Verwirrspiel weiter für den Ernstfall eines Lieferstopps – da man Moskau nach den zahlreichen Wortbrüchen nicht mehr traut.

Aus diesem Grund hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas in Kraft gesetzt. „Es gibt aktuell keine Versorgungsengpässe“, betonte er. „Dennoch müssen wir die Vorsorgemaßnahmen erhöhen, um für den Fall einer Eskalation seitens Russlands gewappnet zu sein.“ Dafür wurde auch ein Krisenstab eingerichtet.

Der Notfallplan hat drei Krisenstufen: Frühwarnstufe, Alarmstufe und Notfallstufe. Aktuell werden Gasflüsse aus Russland genau beobachtet und ein möglicher Ernstfall vorbereitet.

Unklar ist, wie lange der bisherige Verbrauch mit den nur zu 25 Prozent gefüllten Gasspeichern gesichert werden kann. Einige der größten Speicher sind in Gazprom-Besitz und waren vor Kriegsbeginn offenbar gezielt nicht mehr gefüllt worden.

Habeck appellierte an Bürger und Unternehmen, den Verbrauch zu drosseln, jede Kilowattstunde zähle. Erst in der Notfallstufe greift der Staat in den Gasmarkt ein. Bürger wären besonders geschützt – aber gerade energieintensive Betriebe müssten mit Abschaltungen rechnen.