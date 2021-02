Der Lockdown wirkt. Dieses Wochenende könnte die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Ansteckungsrate in Deutschland, schon unter 60 sinken. Damit rechnet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Lockerungen der Auflagen könne es dennoch nicht geben. "Wenn wir jetzt öffnen, verspielen wir den bisherigen Erfolg", warnte Spahn am Freitag in Berlin.

Beim Inzidenzwert gilt seit dem letzten Treffen von Bund und Ländern am vergangenen Mittwoch: 35 sind die neuen 50. Erst wenn es in den letzten sieben Tagen nicht mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt, dürfen Einzelhandel, Museen und Galerien unter Auflagen öffnen. Der Wert muss an mindestens drei aufeinanderfolgen Tagen erreicht werden.

Dass diese Grenze nach unten korrigiert wurde, wird mit der zunehmenden Verbreitung den ansteckenderen Corona-Mutanten begründet.

Fraglich ist allerdings, ob es dabei bleibt und wann Bürgerinnen und Bürger sicher mit Öffnungen rechnen können. Denn Einschätzungen von Epidemiologen sprechen dafür, den Grenzwert nochmal abzusenken. So sagte beispielsweise RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag, wirklich beherrschbar sei die Pandemie bei einer Inzidenz unter zehn, weil man dann alle Infektionsketten gut nachverfolgen könne.

Niedrigste Inzidenz aktuell bei 14

Und auch die Politik bleibt in dieser Frage vage. Bund und Länder einigten sich letztendlich darauf, dass Handel, Museen und Galerien bei einer "stabilen Sieben-Tages-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern" öffnen können. Stabil meint die schon erwähnten drei Tage.

Ein Verhandlungsteilnehmer sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Letztlich haben wir die Entscheidung über Lockerungen etwa beim Handel aber auf das nächste Treffen am 3. März vertagt, weil wir uns selbst nicht einig waren." Denn in den seit Tagen laufenden Debatten ergaben sich auch zwischen den Ländern zahlreiche Differenzen - unter anderem, weil die Zahl der Neuinfektionen regional so unterschiedlich sind.

Laut Robert-Koch-Institut variierte die Inzidenz am Donnerstag zwischen den Ländern stark - Rheinland-Pfalz verzeichnet einen Wert von 55,3, Thüringen dagegen von 105,6. Bei den Landkreisen lag Tirschenreuth in Bayern unweit der Grenze zu Tschechien mit einer Inzidenz von 333 auf dem Spitzenplatz. Die niedrigste Inzidenz hatte der Landkreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein mit einem Wert von 14.

Nicht wirklich geklärt ist in dem Beschluss, ob der Wert von unter 35 nun bundesweit, landesweit oder pro Landkreis gelten soll. Mehrere Teilnehmer der Bund-Länder-Runde betonen aber, dass damit ein Wert auf Landesebene gemeint sei.

Shopping-Tourismus soll vermieden werden

Die regionalen Unterschiede machen das geplante stufenweise Hochfahren des öffentlichen Lebens kompliziert. Denn was passiert, wenn ein Bundesland den Wert von 35 erreicht und die Geschäfte öffnet, ein Nachbarland aber nicht?

Es ist naheliegend, dass die Menschen dann zum shoppen dorthin fahren. Im Beschluss von Bund und Ländern heißt es dazu: "Mit den benachbarten Gebieten mit höheren Inzidenzen sind gemeinsame Vorkehrungen zu treffen, um länderübergreifende Inanspruchnahme der geöffneten Angebote möglichst zu vermeiden." Shopping-Tourismus soll also vermieden werden.

Und schon jetzt scheren erste Bundesländer aus. In Niedersachsen (Sieben-Tage-Inzidenz bei 67,2) dürfen beispielsweise Blumenläden und Gartencenter ab Samstag wieder öffnen. Das hatte die Staatskanzlei am Donnerstag mitgeteilt. In Hessen und Nordrhein-Westfalen sind Pflanzenläden schon längst wieder offen.

In Österreich sind Museen bereits wieder geöffnet. In Deutschland dauert es wohl noch. Foto: dpa/Roland Schlager

Gleichzeitig steigt der Druck auf die Bundesregierung, Öffnungen früher zuzulassen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte dazu am Freitag, dass die Länder den Einzelhandel auch schon vor dem 7. März öffnen könnten. Unter der Voraussetzung, dass der Inzidenzwert von unter 35 bei ihnen "drei bis fünf Tage" durchgehalten werde. Bis 7. März war der Lockdown zunächst verlängert worden.

Stufenplan aus dem Kanzleramt

Grundsätzlich skizziert ein Plan aus dem Kanzleramt folgende stufenweise Öffnungen. Umgesetzt ist er allerdings nicht.

Ab einer Inzidenz unter 35 könne der Einzelhandel behutsam (20qm/Person) geöffnet werden, „elementare Körperpflege“ sei dann erlaubt – und die Gastronomie könne für einen Hausstand plus zwei weitere Personen wieder geöffnet werden – allerdings mit Sperrstunde. Privat könnten sich dann fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Veranstaltungen im Freien sollen „schrittweise“ ermöglicht werden.

Bei einer Inzidenz unter 20 könnten unter anderem Kultureinrichtungen mit festen Sitzplätzen wie Konzertsäle wieder öffnen. Auch Museumsbesuche wären dann nach Vorstellung des Kanzleramtes wieder möglich. Gruppensport soll unter Auflagen wieder möglich sein. In der Gastronomie sollen sich „fünf Personen aus zwei Haushalte“ treffen dürfen, die Sperrstunde bleibt. Die Kontaktbeschränkungen werden ausgeweitet. Und touristische Übernachtungen wieder möglich.

Bei einer Inzidenz unter 10 könne die Gastronomie schrittweise „für bis zu 10 Personen“ geöffnet werden, die Sperrstunde fällt. Hotels dürften wieder Wellness anbieten. Veranstaltungen der „Freizeitgestaltung“ im Freien und in Innenräumen sollen „ausgeweitet“ werden, die Kontaktbeschränkung erlaubt jetzt „10 Personen“ – ohne Angabe von Haushalten.