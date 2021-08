Nach der Übernahme Kabuls durch die militant-islamistischen Taliban spielen sich dramatische Szenen am Flughafen der afghanischen Hauptstadt ab.

Hunderte Menschen sind seit Sonntag zum Flughafen gefahren und versuchen, auf Flüge zu kommen, wie in sozialen Medien geteilte Videos und Bilder zeigen.

Hunderte Afghanen warten am Rande des Flughafens von Kabul. Foto: AFP/Shakib Rahmani

US-Soldaten sichern nach Angaben der Regierung in Washington den Flughafen und seine Umgebung. Die US-Regierung ergreife „eine Reihe von Maßnahmen“, um den Flughafen zu sichern und die „sichere Abreise“ von Mitarbeitern der USA und verbündeter Staaten in Zivil- und Militärflugzeugen zu ermöglichen.

US-Soldaten und Wartende am Flughafen von Kabul. Foto: AFP/Shakib Rahmani

US-Soldaten sichern den Flughafen von Kabul. Foto: AFP/Shakib Rahmani

US-Soldaten gaben Augenzeugen zufolge Schüsse in die Luft ab, um eine riesige Menschenmenge auf dem Rollfeld unter Kontrolle zu bringen. „Ich habe sehr viel Angst. Sie feuern viele Schüsse in die Luft“, sagte ein Zeuge der Nachrichtenagentur AFP am Montag.

Über dem Rollfeld fliegen, wie der britische Abgeordnete Tobias Ellwood bei Twitter schreibt, Apache-Hubschrauber. So sollen die Wartenden offenbar von der Start- und Landebahn vertrieben werden.

Dramatische Aufnahmen zeigten verzweifelte Zivilisten, die eine bereits überfüllte und verbogene Treppe hinaufkletterten, um ein geparktes Passagierflugzeug zu besteigen. Einige hingen mit den Händen am Treppengeländer.

Mehrere Medien melden Tote am Flughafen. Augenzeugen berichteten der BBC von zwei Toten, das „Wall Street Journal“ schreibt von drei Toten, die Nachrichtenagentur Reuters von fünf Toten. Offiziell gibt es keine Bestätigungen dafür. Unklar ist auch, ob die mutmaßlichen Opfer in der Menschenmenge zu Tode kamen oder etwa durch Schüsse starben.

Am Montag verbreiteten sich in Kabul Falschmeldungen und Gerüchte, dass jeder, der es zum Flughafen schaffe, evakuiert werde, sagte ein Bewohner der Stadt. Es gibt jedoch keinerlei Hinweise, dass diese Gerüchte zutreffen. „Ich habe auf Facebook gelesen, dass Kanada Asylanträge aus Afghanistan annimmt“, sagte ein Mann, der laut eigenen Angaben Soldat in der afghanischen Armee war. Er sei deshalb in Gefahr: „Die Taliban haben es definitiv auf mich abgesehen“, sagte er.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Flughafenverwaltung stellte unterdessen den kommerziellen Flugverkehr ein. „Es wird keine kommerziellen Flüge vom Hamid-Karsai-Flughafen geben, um Plünderungen und Verwüstungen zu verhindern. Bitte begeben Sie sich nicht zum Flughafen“, hieß es in einer an Journalisten versendeten Mitteilung. Auch die US-Botschaft in Kabul forderte auf Twitter US-Staatsangehörige und Afghanen auf, „nicht zum Flughafen zu reisen“.



Die USA, Deutschland und weitere westliche Staaten hatten bereits am Sonntag Staatsbürger und Botschaftspersonal an den Flughafen gebracht, um sie von dort auszufliegen.

Mehr zum Thema Kabul fällt an die Taliban Bundesregierung schätzte die Lage in Afghanistan falsch ein

Hunderte Botschaftsmitarbeiter sind laut US-Angaben bereits außer Landes. Am Montag und in den Folgetagen sollten nach Angaben des Außenministeriums Tausende in Afghanistan lebende US-Bürger, Ortskräfte der US-Vertretung in Kabul sowie deren Familien und andere besonders gefährdete Afghanen ausgeflogen werden. (mit Agenturen)