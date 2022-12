Video zeigt Bruchlandung von F-35 In Texas geht das modernste Kampfflugzeug der Welt kaputt

Am Donnerstagmorgen ist es auf einem Militärflugplatz in der texanischen Stadt White Settlement zu einem Zwischenfall mit einem Kampfflugzeug gekommen. Ein Flugzeug des Typs F-35B führte eine Senkrechtlandung durch. Am Boden angekommen, rammte sich die Spitze des Flugzeugs in die Landebahn.

Der Pilot schoss mit einem Schleudersitz aus der Maschine, während sie weiter über die Landebahn rutschte. Landeanflug und Unfall der F-35 sind auf einem Video zu sehen, das auf Twitter veröffentlicht wurde:

F-35-Kampfjets werden vom US-Rüstungskonzern Lockheed Martin gebaut. Die Firma schrieb, dass der Pilot in Sicherheit sei. Das berichtet die Zeitung „The Dallas Morning News“. Der Chef der lokalen Polizei schreibt auf Twitter, dass der Pilot „sicher“ sei und medizinisch betreut werde.

F-35-Kampfjets gelten als die modernsten Kampfflugzeuge der Welt und sind Teil eines großen und teuren US-Rüstungsprojekts. Im Rahmen des Bundeswehr-Sondervermögens bestellte Deutschland 35 dieser Maschinen, die ab 2026 die überalterte Tornado-Flotte ersetzen sollen und im Ernstfall mit US-Atombomben starten können.

Allerdings handelt es sich bei der deutschen Bestellung um F-35-Flugzeuge des Typs A Lightning II. Diese Maschinen starten und landen konventionell. Das Flugzeug, das in Texas bei der Senkrechtlandung beschädigt wurde, gehört dagegen zum Typ F-35B.

Mehrere Zwischenfälle mit der F-35

Seit 2018 wurden mehrere Zwischenfälle mit F-35-Flugzeugen der Typen B, A und C bekannt. Es ging um Abstürze, eine Kollision bei einem Luftbetankungsmanöver über Kalifornien und Crashs bei Start und Landung. Im November 2017 etwa stürzte eine F-35B der Royal Navy beim Start ins Mittelmeer.

Auch jüngst wurden Zweifel daran geschürt, wie zuverlässig die F-35-Jets funktionieren. Nach Ankündigung des 100 Milliarden Euro schweren Bundeswehr-Sondervermögens durch Bundeskanzler Olaf Scholz veröffentlichte Greenpeace eine Studie, die die Umweltschutzorganisation selbst in Auftrag gegeben hatte. Unter dem Titel „Die F-35: Viel Geld für wenig Sicherheit“ werden der F-35 dort 826 offene Mängel attestiert, mit Verweis auf Angaben des US-Rechnungshofs und Stand Dezember 2021.

