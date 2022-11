Viele Hürden beim Klimagipfel EU droht mit Konferenz-Abschluss ohne Entscheidung

Die UN-Klimakonferenz im ägyptischen Scharm el-Scheich steht auf der Kippe. Was auf dem Tisch liege, reiche mit Blick auf das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens nicht aus, sagte EU-Kommissionsvize Frans Timmermans am Samstagvormittag.

„Es ist besser kein Ergebnis zu haben als ein schlechtes“, sagte er weiter. Hintergrund sind inoffiziell kursierende Vorschläge der ägyptischen Präsidentschaft, die hinsichtlich der Senkung der Treibhausgase nach EU-Angaben hinter den Ergebnissen der Vorgängerkonferenz in Glasgow zurückbleiben würden.

„Wir sind besorgt über einige der Dinge, die wir in den vergangenen zwölf Stunden gesehen und gehört haben“, sagte dazu Timmermans. Ägyptens Infragestellung der Verpflichtungen zur Senkung der Treibhausgasemissionen sei „inakzeptabel“.

„Wir wollen vorwärts gehen und nicht rückwärts“, stellte er klar. Mit einer vorzeitigen Abreise drohte der Kommissionsvize aber ausdrücklich nicht. „Wir werden den Dialog fortsetzen“, sagte er.

Ähnlich äußerte sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). „Wir sind hier, um das 1,5-Grad-Ziel am Leben zu erhalten“, sagte sie in einem Statement. Die EU sei nicht auf der Klimakonferenz, „um Papier zu produzieren“, sondern um beim Klimaschutz und anderen Fragen voranzukommen.

Dafür gebe es hier „eine einzigartige Chance und die müssen wir beim Schopf packen“. „Rückschritte“ dürfe es nicht geben.

Ägypten hält Durchbruch für möglich

Von ägyptischer Seite hieß es dagegen, die „überwiegende Mehrheit“ der Länder halte die Vorschläge für „ausgewogen“. Die Mehrheit der Parteien habe ihm zu verstehen gegeben, dass der Text „einen potenziellen Durchbruch“ darstelle, der „zu einem Konsens führen“ könne, sagte Konferenzpräsident Sameh Schukri.

Eigentlich hätte die Konferenz bereits Freitag enden sollen, sie wurde aber wegen der vielen noch offenen Fragen durch die ägyptische Präsidentschaft bis Samstag verlängert. Ob dies nun ausreicht, ist ungewiss.

Debatten gab es auch weiterhin um die Frage des Ausgleichs für klimabedingte Schäden. Dazu kursierten neue Vorschläge von Großbritannien und weiteren Industriestaaten, die einen Ausgleichsfonds im Rahmen umfassenderer Finanzregelungen vorsehen.

US-Klimabeauftragter an Corona erkrankt

Mitten in der wichtigen Schlussphase ist der US-Klimabeauftragte John Kerry positiv auf Corona getestet worden. Er habe sich isoliert und habe leichte Symptome, teilte seine Sprecherin am Freitagabend mit.

Der US-Klimabeauftragte John Kerry. © Foto: dpa/Nariman El-Mofty

Kerry sei vollständig gegen das Coronavirus geimpft und habe auch eine Booster-Impfung erhalten. „Er arbeitet telefonisch mit seinem Team an Verhandlern sowie ausländischen Amtskollegen, um ein erfolgreiches Ergebnis der COP27 sicherzustellen.“

Die Corona-Infektion einer der wichtigsten Teilnehmer bedeutet eine zusätzliche Hürde für die Mammutkonferenz.

Aktivistinnen von „Friday for Future“ aus Uganda demonstrieren in Scharm el Scheich. © Foto: Imago/Henrik Montgomery/TT

„Es wird morgen eine herausfordernde Phase, das in einen Text zu verwandeln, mit dem alle zufrieden sind“, sagte David Waskow von der US-Denkfabrik World Resources Institute am Freitagabend. Die Streitfrage der Ausgleichszahlungen für klimabedingte Schäden sei jetzt das „entscheidende Problem“, erklärte Waskow. „Wenn das gelöst ist, kann sich in anderen Bereichen viel lösen.“

Ein solcher Durchbruch gilt Experten zufolge als Hoffnungsschimmer des Treffens, bei dem es sonst an vielen Ecken und Enden hakt. Der ägyptische Gastgeber will die Konferenz am Samstag beenden.

Mit Kerrys Corona-Infektion dürften die Verhandlungen in der Schlussphase nicht leichter werden. Als ranghöchster Vertreter der USA, die mit China und der EU zu den größten Verursachern klimaschädlicher Emissionen zählen, ist der frühere US-Außenminister eine entscheidende Figur mit langjähriger Erfahrung und diplomatischem Geschick.

China will weiter als Entwicklungsland behandelt werden

In den letzten Tagen und Stunden der Konferenz verhandeln Teilnehmer oft bis tief in die Nacht, um sich bei strittigen Fragen einig zu werden.

Ein Knackpunkt in der Diskussion: Sind auch Länder, die besonders viel Treibhausgase ausstoßen, bereit, sich zu diesem Fonds zu bekennen und auf die Dauer auch einzuzahlen? Umstritten ist dabei unter anderem die Rolle Chinas.

Das Land will im internationalen Klimaschutz weiter als Entwicklungsland behandelt werden, so wie es vor 30 Jahren im Kyoto-Protokoll festgelegt wurde. Westliche Staaten aber wollen China wegen seiner Wirtschaftskraft und der Rolle als größter Verursacher von Treibhausgasen nicht länger als Empfängerland für Gelder einstufen.

In einem am Freitagmorgen veröffentlichten Entwurf für die Abschlusserklärung des Gipfels wird zwar ein schrittweiser Kohleausstieg gefordert.

Die Forderung etlicher Staaten, darin auch den Abschied von Öl und Gas festzuschreiben, wird aber nicht aufgegriffen - was für Kritik von Klimaschützern sorgt und auch etlichen Staaten nicht gefällt. Auch die Forderung, Klimaschutzpläne nachzuschärfen, bleibt relativ unverbindlich. (dpa, AFP)

