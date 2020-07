Noch 99 Tage bis zur US-Wahl – und in mehreren Städten marschieren Bundesbeamte auf, um für Ordnung zu sorgen. Oder damit Trump nach einer Niederlage im Amt bleibt?

Wie – die einen Bundesbüttel schotten das Weiße Haus ab, damit andere nicht die Räumung vollziehen können? Noch nie seit 230 Jahren hat die bewaffnete Gewalt in den USA geputscht. Auf das Vor-der-Wahl kommt es an. Brennende Städte haben ab 1965 die konservative Gegenrevolution gezeugt, die Nixon den Wahlsieg verschaffte.

Trump erhofft sich Ähnliches. Je länger und gewalttätiger die Proteste, desto mehr darf Mr. Law and Order auf Wiederwahl setzen. WmdW weiß noch nicht, was den Ausschlag gibt: das Chaos in den Städten oder im Kopf des Donald Trump?

Am Wirecard-Desaster sollen nun die Wirtschaftsprüfer schuld sein, die ihr Geld offenbar nicht wert sind. So jedenfalls die Marschrichtung des Bundesfinanzministers. Richtig oder Nebelkerze?

Beides. Erstmal sind immer die anderen schuld, erst recht, wenn es um ausländische Prüfer geht und der Bund gnädig die Augen zudrückt, wo es wie bei Wirecard um Anteile am chinesischen Mark geht. Tatsächlich funktionieren private Prüfer nicht wie Steuerfahnder, die wühlen und graben. Jene haben nur die Daten, die die Kundschaft freiwillig rausrückt.

Trotzdem möge Scholz nicht überdrehen und der Wirtschaft noch mehr Auflagen aufdrücken. Compliance kostet Milliarden und bremst unternehmerischen Elan. Außerdem fängt man hinterher nur die Kriminellen von gestern. Die Neuen sind schlauer als die Bürokratie.

Verteidigungsministerin AKK ruft zum freiwilligen Heimatschutz-Dienst. Wenn WmdW noch mal jung wäre, würde er sich melden?

Klar. Mit dem G36 durch den Wald streifen und gleichgesinnte Mädchen kennenlernen, ist besser als Discos vor Covid-19, an die sich die Älteren noch erinnern. Insofern eine gute Idee. Nur möge AKK nicht glauben, dass 17-Jährige nach sieben Monaten die Heimat vor anstürmenden Horden schützen werden.

Millionenheere passen nicht mehr ins Kriegsbild. Gefragt sind hochtrainierte Spezialisten, die mit hochkomplizierten Waffen ein schier grenzenloses Schlachtfeld beherrschen müssen: auf Erden und im All.

Ein letztes Wort zur Milka-Attacke auf das Ritter-Sport-Quadrat...

Einerseits ein salomonisches Urteil, obwohl der Weise nicht zehn Jahre gebraucht hätte. Milka hat seine lila Kuh, Ritter behält „quadratisch, praktisch, gut“. Anderseits: Wie geht’s weiter, wenn das Quadrat geschützt wird: Küchenkachel, Quadratmeter, Quadratschädel und -fuß?

Quadrat ist Weltkulturerbe, kein Firmenmonopol. Das Design dürfte wie alle anderen Patente nur eine Zeitlang geschützt werden. Sonst kommt als nächstes „Kreis“ ran, und dann ist es aus mit der „Quadratur des Kreises“.

Josef Joffe ist Herausgeber der "Zeit". Die Fragen stellte: ari