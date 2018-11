Die Schweizer haben die Hornkuh-Initiative bei einer Volksabstimmung am Sonntag nach einer ersten Hochrechnung abgelehnt. 53 Prozent dürften sich gemäß der Analyse des gfs-Instituts gegen den Vorstoß von Bauer Armin Capaul aussprechen, sagte der Medienwissenschaftler Lukas Golder vom gfs am Sonntag im Schweizer Fernsehen.

Capaul kämpft gegen die gängige Praxis, Kälbern die Anlagen für Hörner wegzubrennen, um die Verletzungsgefahr zu verringern. Laut seiner Initiative sollten Bauern mit Subventionen belohnt werden, die Tieren wie Kühen und Ziegen die Hörner lassen.

Einsatz von "Sozialdetektiven" kommt

In einer weiteren Abstimmung haben die Schweizer für den Einsatz sogenannter Sozialdetektive gestimmt. In einem Referendum am Sonntag votierten laut Hochrechnungen 67 Prozent der Stimmbürger für eine Gesetzesänderung, nach der private Ermittler im Auftrag der Sozialversicherungen bestimmte Leistungsbezieher verdeckt überwachen dürfen. Gegner hatten vergeblich vor dem „Schnüffelgesetz“ gewarnt.

Die Regierung und bürgerliche Parteien wollen mit den neuen Regeln den missbräuchlichen Bezug von Sozialleistungen stoppen. Als besonders anfällig für Betrug erweisen sich die Unfall- und die Invalidenversicherung. Beim Vorliegen konkreter Anhaltspunkte dürfen die Versicherungen nun „Sozialdetektive“ einschalten. Das Ausspähen darf nicht länger als ein Jahr dauern und die überwachten Personen müssen später informiert werden. Sie können dann gegen ihre Observierung klagen.

Auch Bild- und Tonaufnahmen sind erlaubt

Erlaubt sind das Erstellen von Bild- und Tonaufnahmen in beschränktem Ausmaß. Detektive können nach der Bewilligung durch ein Gericht auch Ortungsgeräte wie GPS-Tracker beispielsweise am Auto eines Verdächtigen installieren.

Das Parlament hatte bereits für das Gesetz gestimmt. Die Empörung über das „Schnüffelgesetz“ schwoll bei etlichen Bürgern aber stark an, so dass sie mit einer Unterschriftenkampagne das Referendum erzwangen.

„Jeder kann überwacht werden, auch in unseren eigenen vier Wänden“, warnten die Gegner. Auch die Grünen und die Sozialdemokraten wollten einen „Überwachungsstaat“ verhindern und sagten Nein zu dem neuen Gesetz.

Einen populistischen Vorstoß zur Beschränkung internationalen Rechts haben die Schweizer nach einer ersten Hochrechnung dagegen abgeschmettert. Die Selbstbestimmungsinitiative der rechten Partei SVP, die Schweizer Recht über völkerrechtliche Vereinbarungen stellen wollte, dürfte mit 67 Prozent der Stimmen abgeschmettert werden, berichtete Lukas Golder vom Umfrageinstitut gfs am Sonntag im Schweizer Fernsehen. Die Fehlermarge bei den Hochrechnungen lag bei rund drei Prozent. (epd, dpa)