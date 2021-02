Die wohl deutlich ansteckendere Corona-Virus-Mutante, die zuerst in Großbritannien entdeckt worden war, breitet sich auch in Deutschland rasch aus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte in einer Pressekonferenz des RKI am Freitag, der Anteil der Virusmutation B 1 1 1 7 liege inzwischen bei mehr als 22 Prozent, während es vor zwei Wochen noch sechs Prozent gewesen seien.

In einigen Regionen liegt die Ausbreitung der Mutation auch bereits weit über dem Durchschnitt. Einer dieser sogenannten Hotspots ist die Region Hannover: Hier ist die britische Mutante bereits für 40 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich. Mittlerweile tritt sie flächendeckend in ganz Niedersachsen auf und verbreitet sich offensichtlich rasant weiter. Das berichtet der NDR.

Von den 771 am Donnerstag vorliegenden Fällen seien 764 eindeutig der Virus-Variante B.1.1.7 zuzuordnen. Am Mittwoch hatte das NLGA noch 520 Nachweise der Mutation gemeldet. Lediglich eine Infektion ging auf die südafrikanische Variante B.1.351 zurück, bei sechs weiteren Fällen sei die Klassifizierung mittels PCR-Test nicht eindeutig erbracht.

Hauge Jagau, Regionspräsident der Region Hannover, erklärte gegenüber dem Tagesspiegel, dass diese Zahl vermutlich auch darauf zurückzuführen sei, dass man in der Region Hannover bereits seit vier Wochen alle positiven Proben konsequent sequenziert habe. „Wir haben da von uns aus initiativ nachgefasst, sonst hätten wir vielleicht auch den Spahnschen Schnitt.“

Darüber hinaus habe aufgrund zahlreicher britischer Militärstützpunkte in der Region seit jeher eine enge Verbindung zwischen Hannover und Großbritannien bestanden. "Wir sind keine britische Besatzungszone, aber aus diesen vergangenen Zeiten sind viele Verbindungen, Hochzeiten, Familien erwachsen. Reisen aus dem und in das Vereinigte Königsreich gehören bei uns vielleicht mehr dazu als anderswo.“ Den ersten Fall der britischen Mutante hatte es in der Medizinischen Hochschule Hannover im November gegeben, der Patient, der sich bei seiner aus Großbritannien zurückgekehrten Tochter angesteckt hatte, verstarb im Dezember.

Auffällig an der Mutante sei vor allem, dass sich die Krankheit verjüngt habe, berichtet Jagau weiter. „Die Patienten, die bei uns wegen der Mutante behandelt werden, sind deutlich jünger, als in den Vormonaten.“ Auch sei die Sterblichkeit gesunken: Während im Januar 200 Menschen in der Region Hannover an oder mit dem Coronavirus verstarben, waren es im Februar nur noch 50.

Ähnliche Veränderungen wurden in der St. Franziskus Klinik in Flensburg beobachtet. Auch das schleswig-holsteinische Flensburg gilt als Hotspot: Während Schleswig-Holstein am Mittwoch insgesamt einen Inzidenz-Wert von 55,9 meldete, lag Flensburg bei 181,9. Deswegen werden in der Stadt ab Samstag zunächst eine Woche lang zwischen 21 und 5 Uhr Ausgangsbeschränkungen sowie ein Kontaktverbot verhängt: Ein Hausstand darf keine weiteren Kontaktpersonen mehr treffen. Diese Regelung gilt sowohl drinnen als draußen Auch die Schulen werden vorerst geschlossen bleiben.

Bezüglich des Alters der Covid-Patienten sei eine deutliche Verjüngung erkennbar, durchaus auch ohne Vorerkrankungen und häufiger mit einem schweren intensivmedizinischen Verlauf, sagte eine Sprecherin der St. Franziskus Klinik dem Tagesspiegel. Die Sorge in Flensburg ist groß: „Der Anteil an den Neuinfektionen in Flensburg nimmt stetig zu. Die Infektionsübertragung der Virusmutation erfolgt effizienter. Hieraus leitet sich eine dritte Welle in unserer Versorgungsregion, die weit über Flensburg hinaus ragt, ab, die uns dann schnell überfordern könnte. Unsere Kapazitäten sind durch das einsetzbare klinische Personal begrenzt und die Mutation wird uns ohne wirkungsvolle Maßnahmen in vier Wochen an unsere Versorgungskapazitätsgrenzen führen“, heißt es aus der Klinik. Die Situation stelle eine erhebliche Bedrohung nicht nur für die Bevölkerung der Stadt Flensburg, sondern im gesamten Grenzland und konkret für die Flensburger Krankenhausversorgung dar.

Sollte eine Kapazitätsgrenze auf der Intensivstation erreicht werden, werde zunächst innerhalb des Landes geprüft, ob intensivpflichtige Covid-Patienten in anderen Kliniken behandelt werden können.

Nachdem die Isolierstation im Dezember und Januar mit bis zu 30 Patienten an ihre Grenzen kam, hatte die Klinik eine zweite Isolierstation eröffnet, so dass nun die Behandlung von 50 Patienten möglich ist. Aktuell werden dort 29 Covid-Patienten behandelt.

Kurios: Die Kreisstadt Plön, ebenfalls in Schleswig-Holstein, gehört zu den fünf Städten Deutschlands mit den niedrigsten Inzidenzen. Plön liegt bei einer Inzidenz von 11,7. Für den Bürgermeister Lars Winter ist die dünne Besiedlung ein Grund für die niedrigen Infektionszahlen pro 100.000 Einwohner.

Besonders stark verbreitet sich die britische Coronavirus-Variante außerdem in Düsseldorf: Am Dienstag habe der Anteil nach Angaben der Stadt noch bei 27 Prozent und am Mittwoch bei 30 Prozent gelegen. Im Zuge dessen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf von 33,8 auf nunmehr 44,9 angestiegen.

In einer Pressekonferenz am Freitagvormittag appellierte RKI-Chef Roland Wieler noch einmal eindringlich an die deutsche Bevölkerung:...

In Anbetracht der aktuellen Situation steht der Frankfurter Virologe Martin Stürmer Lockerungen zu diesem Zeitpunkt kritisch gegenüber: „Der Trend fallender Zahlen könnte trügerisch sein, wir wissen nicht, ob diese Dynamik verlässlich ist.“ Wenn ein Landkreis die Maßnahmen lockern würde, während in einem anderen nebenan die Zahlen der britischen Mutante stiegen, sei das eine Milchmädchenrechnung, sagte Stürmer gegenüber dem Tagesspiegel. „Der Deckmantel der sinkenden Fallzahlen ist sehr gefährlich, vielleicht stehen wir sogar zu wenig auf der Bremse.“

Auch der System-Immunologe Michael-Meyer-Hermann warnte im Gespräch mit dem Tagesspiegel: Eine Diskussion über Öffnungen sei im Moment fatal.

„Einerseits haben wir die alte Variante mit den aktuellen Maßnahmen unter Kontrolle und drängen sie zurück. Gleichzeitig findet eine Ausbreitung der neuen Variante statt, deren Reproduktionszahl mit den aktuellen Maßnahmen über eins liegt. In der Summe sieht das gerade noch nach sinkenden Fallzahlen aus, die Verlangsamung zeigt aber an, dass die neue Variante gerade übernimmt und die dritte Welle einleitet.“