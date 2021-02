Die wohl deutlich ansteckendere Corona-Virus-Mutante, die zuerst in Großbritannien entdeckt worden war, breitet sich auch in Deutschland rasch aus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte in einer Pressekonferenz des RKI am Freitag, dass inzwischen jede fünfte Corona-Infektion in Deutschland auf die Virusmutation B 117 zurückzuführen sei.

In einigen Regionen liegt die Ausbreitung der Mutation auch bereits weit über dem Durchschnitt. Einer dieser sogenannten Hotspots ist die Region Hannover: Hier ist die britische Mutante schon für über 40 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich. Mittlerweile tritt sie flächendeckend in ganz Niedersachsen auf und verbreitet sich offensichtlich rasant weiter, wie der NDR berichtet. Mike Wonsikiewicz, Pressesprecher des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes (NLGA) sagte dem Tagesspiegel, die 40 Prozent seien jedoch mit Vorsicht zu genießen: „Ich halte diese Zahl nicht für repräsentativ, da sie lediglich auf Stichproben beruht.“

Fest steht jedoch, dass in Hannover am Donnerstag 771 mutierte Fälle vorlagen, 764 davon seien eindeutig der Virus-Variante B117 zuzuordnen, bei weiteren sechs sei eine Zuordnung noch unklar. Am Mittwoch hatte das NLGA noch 520 Nachweise der Mutation gemeldet. Lediglich eine Infektion ging auf die südafrikanische Variante B.1.351 zurück, bei sechs weiteren Fällen sei die Klassifizierung mittels PCR-Test nicht eindeutig erbracht.

Hauke Jagau, Regionspräsident der Region Hannover, erklärte gegenüber dem Tagesspiegel, dass diese Zahl vermutlich auch darauf zurückzuführen sei, dass man in der Region Hannover bereits seit vier Wochen anteilig und seit zwei Wochen konsequent alle positiven Proben – soweit die Testung von Gesundheitsamt in Auftrag gegeben wurden und ausreichend Viruslast aufwiesen - auf Mutation hin untersucht habe. „Wir haben da von uns aus initiativ nachgefasst, sonst hätten wir vielleicht auch den Spahnschen Schnitt.“

Hannover plant vorerst keine weiteren Einschränkungen

Darüber hinaus habe sei aufgrund zahlreicher britischer Militärstützpunkte in der Region jeher eine enge Verbindung Hannover und Großbritannien bestanden. „Wir sind keine britische Besatzungszone, aber aus diesen vergangenen Zeiten sind viele Verbindungen, Hochzeiten, Familien erwachsen. Reisen aus dem und in das Vereinigte Königsreich gehören bei uns vielleicht mehr dazu als anderswo." Den ersten Fall der britischen Mutante hatte es in der Medizinischen Hochschule Hannover im November gegeben, der Patient, der sich bei seiner aus Großbritannien zurückgekehrten Tochter angesteckt hatte, verstarb im Dezember.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Auffällig beim derzeitigen Infektionsgeschehen in der Region Hannover sei vor allem, dass sich die Krankheit insgesamt verjüngt habe, berichtet Jagau weiter „Die Patienten, die bei uns behandelt werden, sind im Schnitt jünger als in den Vormonaten.“ Auch sei die Sterblichkeit gesunken: Während im Januar rund 240 Menschen in der Region Hannover an oder mit dem Coronavirus verstarben, waren es im Februar bislang rund 80.

Die Region Hannover plant keine weiteren repressiven Maßnahmen. Jagau: „Wir haben unser Testverhalten deutlich erhöht, Quarantänemaßnahmen verlängert und die Untersuchungen auf Mutationen ausgeweitet. Wir gehen davon aus, dass die britische Mutation bereits seit geraumer Zeit hier „angekommen“ ist, ohne dass wir eine Verschärfung der Krankheitsverläufe registrieren. Darauf hat die Region schon früh reagiert, indem die Möglichkeit, sich vorzeitig „freizutesten“ ausgesetzt wurde und die Quarantäne auf regulär 14 Tage verlängert wurde. Aktuell seien die Infektionszahlen sinkendend. Maßnahmen seien nur sinnvoll, wenn sie von der Bevölkerung auch akzeptiert würden, das sei momentan schwer. „Wir versuchen daher, mit Augenmaß zu agieren, behalten die Entwicklung aber natürlich weiter im Blick. Wir sehen auch eine Chance in den Schnelltests, die ohne Fachpersonal genutzt werden können, um stärker präventiv zu arbeiten.“

Regionspräsident rechnet mit Rückgang der Zahlen

Jagau rechnet für die kommenden Tage mit einem Rückgang des Inzidenzwertes: Dieser sei momentan auch so hoch, weil wegen Schnee und Eis in der vergangenen Woche Menschen mit Symptomen den Weg zum Testen gescheut hätten - jetzt hätten diese sich aber testen lassen. Seit Dezember sei der Inzidenzwert in der Region deutlich gesunken. Die Ausbreitung der Mutation sei zumindest eingedämmt worden. Sollte sich die Situation in den kommenden Wochen stabilisieren, plädiert Jagau für zeitnahe, schrittweise Öffnungen: „Die Kraft der Menschen ist zu ende. Ich kann da auch für mich sprechen. Es muss Perspektiven und Lockerungen geben, da ist der regionale Ansatz der richtige Weg. Viele der vulnerablen Gruppen werden bald geimpft sein, ich halte es für falsch, dann immer noch nach dem bloßen Inzidenzwert zu gehen.“ Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Evrim Camuz sieht das anders: „Diese Zahlen sind beunruhigend, hier muss jetzt gezielt entgegengesteuert werden.“

Ähnliche Veränderungen wurden in der St. Franziskus Klinik in Flensburg beobachtet. Auch das schleswig-holsteinische Flensburg gilt als Hotspot: Während Schleswig-Holstein am Mittwoch insgesamt einen Inzidenz-Wert von 55,9 meldete, lag Flensburg bei 181,9. Deswegen werden in der Stadt ab Samstag zunächst eine Woche lang zwischen 21 und 5 Uhr Ausgangsbeschränkungen sowie ein Kontaktverbot verhängt: Ein Hausstand darf keine weiteren Kontaktpersonen mehr treffen. Auch die Schulen werden vorerst geschlossen bleiben. Diese Regelung gilt sowohl drinnen als draußen Auch die Schulen werden vorerst geschlossen bleiben.

Bezüglich des Alters der Covid-Patienten sei eine deutliche Verjüngung erkennbar, durchaus auch ohne Vorerkrankungen und häufiger mit einem schweren intensivmedizinischen Verlauf, sagte eine Sprecherin der St. Franziskus Klinik dem Tagesspiegel. Die Sorge in Flensburg ist groß: „Der Anteil an den Neuinfektionen in Flensburg nimmt stetig zu. Die Infektionsübertragung der Virusmutation erfolgt effizienter. Hieraus leitet sich eine dritte Welle in unserer Versorgungsregion, die weit über Flensburg hinaus ragt, ab, die uns dann schnell überfordern könnte.

Kliniken in Flensburg in Sorge

„Unsere Kapazitäten sind durch das einsetzbare klinische Personal begrenzt und die Mutation wird uns ohne wirkungsvolle Maßnahmen in vier Wochen an unsere Versorgungskapazitätsgrenzen führen“, heißt es aus der Klinik. Die Situation stelle eine erhebliche Bedrohung nicht nur für die Bevölkerung der Stadt Flensburg, sondern im gesamten Grenzland und konkret für die Flensburger Krankenhausversorgung dar.

Sollte eine Kapazitätsgrenze auf der Intensivstation erreicht werden, werde zunächst innerhalb des Landes geprüft, ob intensivpflichtige Covid-Patienten in anderen Kliniken behandelt werden können.

Nachdem die Isolierstation im Dezember und Januar mit bis zu 30 Patienten an ihre Grenzen kam, hatte die Klinik eine zweite Isolierstation eröffnet, so dass nun die Behandlung von 50 Patienten möglich ist. Aktuell werden dort 29 Covid-Patienten behandelt.

Besonders stark verbreitet sich die britische Coronavirus-Variante außerdem in Düsseldorf: Am Dienstag habe der Anteil nach Angaben der Stadt noch bei 27 Prozent und am Mittwoch bei 30 Prozent gelegen. Am Freitag liegt er bereits über 40 Prozent. Auf eine Anfrage, wie die Landeshauptstadt mit der veränderten Lage umgehen wird, reagierte das Rathaus bislang nicht.

Virologen warnen vor Lockerungen

In einer Pressekonferenz am Freitagvormittag appellierte RKI-Chef Roland Wieler noch einmal eindringlich an die deutsche Bevölkerung: Wenn sich die Mutation weiter ausbreite, dann werde es schwieriger, die Corona-Lage in Deutschland weiter im Griff zu behalten. Aus diesem Grund sei es wichtig, die Maßnahmen auch weiterhin zu befolgen. „Meine Bitte: schränken wir weiterhin unsere Kontakte auf ein Nötigstes ein“. Es sei außerdem wichtig, nur immer wieder die gleichen Kontaktpersonen zu treffen, wenn möglich sogar im Freien.

[Mehr zum Thema:Die Mutanten sind der Spielverderber]

In Anbetracht der aktuellen Situation steht auch der Frankfurter Virologe Martin Stürmer Lockerungen zu diesem Zeitpunkt kritisch gegenüber: „Der Trend fallender Zahlen könnte trügerisch sein, wir wissen nicht, ob diese Dynamik verlässlich ist.“ Wenn ein Landkreis die Maßnahmen lockern würde, während in einem anderen nebenan die Zahlen der britischen Mutante stiegen, sei das eine Milchmädchenrechnung, sagte Stürmer gegenüber dem Tagesspiegel. „Der Deckmantel der sinkenden Fallzahlen ist sehr gefährlich, vielleicht stehen wir sogar zu wenig auf der Bremse.“

Der System-Immunologe Michael-Meyer-Hermann warnte im Gespräch mit dem Tagesspiegel ebenfalls: Eine Diskussion über Öffnungen sei im Moment fatal.

Mehr zum Thema Dritte Corona-Welle durch B117-Mutante? So stark könnte die Zahl der Neuinfektionen wieder steigen

„Einerseits haben wir die alte Variante mit den aktuellen Maßnahmen unter Kontrolle und drängen sie zurück. Gleichzeitig findet eine Ausbreitung der neuen Variante statt, deren Reproduktionszahl mit den aktuellen Maßnahmen über eins liegt. In der Summe sieht das gerade noch nach sinkenden Fallzahlen aus, die Verlangsamung zeigt aber an, dass die neue Variante gerade übernimmt und die dritte Welle einleitet.“