US-Präsident Joe Biden will vor dem G20-Gipfel Ende Oktober in Rom Papst Franziskus treffen. Die Audienz gemeinsam mit Bidens Ehefrau Jill ist für den 29. Oktober geplant, wie das Weiße Haus am Donnerstag mitteilte.

Themen seien die Achtung der Menschenwürde sowie der Kampf gegen die Covid-19-Pandemie, die Klimakrise und die Armut. Biden ist der erste Katholik im Weißen Haus seit John F. Kennedy und betont stets, dass der Glaube ihm dabei geholfen habe, persönliche Tragödien durchzustehen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Weitere Informationen zu möglichen Treffen mit Staats- und Regierungschefs am Rande des Gipfels sollten noch bekanntgegeben werden, so das Weiße Haus weiter. Biden reist nach dem Gipfel weiter zum Klimagipfel nach Glasgow.

Nach dem schweren Zerwürfnis im U-Boot-Streit zwischen den USA und Frankreich hatten Biden und der französische Staatschef Emmanuel Macron zuletzt angekündigt, sich Ende Oktober in Europa zu treffen. Es war offen, ob das Gespräch am Rande des Gipfels in Rom stattfinden wird. (dpa)