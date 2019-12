GroKo oder nicht GroKo – das wird die entscheidende Frage auf dem am Freitag in Berlin beginnenden SPD-Parteitag. Die Ausgangslage: Die designierte Parteispitze Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ist überraschend von ihren stark GroKo-kritischen Positionen abgerückt wegen derer die SPD-Basis sie mutmaßlich ins Amt gewählt hatte. Kommt es also beim Parteitag zum Aufstand der Basis? Lesen Sie hier alle Entwicklungen im Newsblog.

Hintergrund zum SPD-Parteitag: