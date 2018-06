Nach dem Vorstoß von US-Präsident Donald Trump für eine Rückkehr Russlands in den Kreis der G7-Staaten haben sich die europäischen Staaten nach französischen Angaben geschlossen dagegen ausgesprochen. Die G7-Mitglieder Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Italien wollten Russland nicht wieder in den Staatenbund aufnehmen, hieß es am Freitag am Tagungsort im kanadischen La Malbaie aus der Delegation des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Russland war von den übrigen Mitgliedern vor vier Jahren wegen des Ukraine-Konfliktes aus der Gruppe der G8 ausgeschlossen worden.

"Russland sollte am Verhandlungstisch sitzen", hatte Trump vor seinem Abflug zum Treffen der sieben wichtigen Industrienationen in Kanada gesagt. "Es waren die G8 und Russland sollte wieder dabei sein." Die Aufgabe sei es, die Welt zu organisieren, und dazu werde Russland gebraucht, sagte Trump.

Streit schon vor dem Gipfel

Die EU lehnt den Vorschlag Trumps ebenfalls ab. Die 7 sei eine gute Zahl, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk kurz vor dem Beginn des G7-Gipfels. Zudem habe Russland bereits deutlich gemacht, dass es nicht so an dem Format interessiert sei wie andere Partner. Tusk warf Trump zudem vor, er stelle die auf Regeln basierende internationale Weltordnung in Frage.

Der EU-Ratspräsident erklärte, das Verhalten des US-Präsidenten bereite ihm "große Sorge". Trump hatte zuvor mit mehreren Vorstößen seine westlichen Verbündeten vor den Kopf gestoßen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) hatten sich vor dem G7-Gipfel erneut gegen eine Rückkehr Russlands ausgesprochen. In der deutschen Bevölkerung ist das Meinungsbild dazu gespalten: Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa sind 37 Prozent für eine G8 mit Russland, 39 Prozent dagegen, 26 Prozent zeigten sich unentschieden. Die Linke und die FDP plädieren für eine Wiederaufnahme Russlands.

Russland selbst hatte zuletzt kein Interesse an einer Rückkehr in die G7 gezeigt. Präsident Wladinir Putin setzt stattdessen auf das größere G20-Format, in dem zum Beispiel auch China und Indien vertreten sind.

Schon vor dem Gipfel der sieben großen Industrienationen in Kanada war der Streit der G7-Partner mit Trump offen ausgebrochen. Nach Gesprächen mit dem kanadischen Gastgeber Justin Trudeau rief Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit scharfen Worten dazu auf, sich geschlossen der amerikanischen "Vormachtpolitik" zu widersetzen. (dpa)