Das Seenotrettungsboot „Lifeline“ darf entgegen gestrigen Ankündigungen noch immer nicht in Malta einlaufen. Am Dienstagvormittag hatte der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte angekündigt, dass das Schiff der Dresdner Organisation „Mission Lifeline“ in Malta einlaufen dürfe. Bislang hat der Kapitän jedoch keine Erlaubnis erhalten, in einem Hafen Maltas zu ankern. Am Mittwochmorgen hieß es immerhin, das deutsche Flüchtlings-Rettungsschiff dürfe in Maltesische Gewässer, um Windschutz zu suchen, das twitterte die Dresdner Organisation „Mission Lifeline“. Zuvor hatte der Mitgrünnder der Organisation, Axel Steier, erklärt: „Eine Einfahrt wurde uns am Dienstagabend erneut verweigert.“

Nachdem die deutsche Besatzung am vergangenen Donnerstag mehr als 230 Flüchtlinge aus Seenot rettete, sucht die Rettungsorganisation nach einem sicheren Hafen. Kein europäisches Land zeigte sich bislang für die Migranten verantwortlich.

Steier appellierte an alle EU-Staaten, das Schiff mit Flüchtlingen an Bord rasch in einen Hafen einlaufen zu lassen. „Das ist eine sehr belastende Situation und wir sind erschüttert von der Kaltherzigkeit der Politik“, sagte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Fast alle Gäste seien seekrank

Steier schilderte die Lage an Bord als dramatisch. Seit Dienstag habe Unwetter zu starkem Seegang geführt: „Fast alle Gäste an Bord sind seekrank. Mehrere Menschen müssen von der Krankenstation des Rettungsschiffes intensiv behandelt werden", sagte Steier. „Das ist langsam eine Frage von Leben und Tod.“

Malta möchte die Flüchtlinge nicht aufnehmen, sondern auf andere europäische Länder verteilt wissen. Nach Angaben der Tageszeitung „Malta Today“ vom Mittwoch haben bisher Malta, Frankreich, Italien, Portugal und Irland die Aufnahme einiger Flüchtlinge von dem Schiff zugesagt.

In Deutschland machten die Bundesländer Berlin und Schleswig-Holstein das Angebot, Schutzsuchende von der „Lifeline“ aufzunehmen. Entscheiden muss darüber allerdings die Bundesregierung, die sich zunächst nicht zu dem Vorfall äußerte.

Steier machte vor allem Horst Seehofer für die ausbleibende Reaktion Deutschlands verantwortlich: „Nach unseren Informationen ist es der Innenminister, der eine Lösung für die „Lifeline“ verhindert.“ Wenn die Situation auf dem Schiff in den nächsten Stunden eskaliere, sei dies allein Seehofers Verantwortung, betonte Steier. (mit dpa)