Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat gelassen auf die Kritik von US-Präsident Donald Trump reagiert, der die Nato-Partner auf dem Flug nach Brüssel erneut angegriffen und Entschädigungszahlungen für die USA gefordert hatte. „Wir haben uns jetzt fast schon daran gewöhnt“, sagte sie am Mittwoch kurz vor Beginn des Nato-Gipfels in Brüssel mit Blick auf die scharfe Kritik Trumps an Deutschland. „Wir kommen damit zurecht.“ Sie verneinte die Frage, ob sie sich von Trump unfair als Zielscheibe unter den Bündnispartnern herausgepickt sehe.

Trumps Ärger richtet sich nicht zuletzt gegen Deutschland, dessen Verteidigungsbudget nach einer Nato-Schätzung bei 1,24 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegt – die Quote hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr nicht gesteigert. Die USA investieren dagegen 3,5 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung.

Ursula von der Leyen (CDU), Bundesverteidigungsministerin. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Trumps Kritik sei in gewisser Weise berechtigt, sagte von der Leyen. Dennoch bekräftigte sie, den Fokus nicht nur auf das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel der Nato zu richten. Bereits im ARD-Morgenmagazin hatte sie sich am Mittwoch zu Trumps Kritik geäußert. Die Nato habe 2014 gemeinsam beschlossen, die Verteidigungsausgaben bis zum Jahr 2024 schrittweise "in Richtung" von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen. Deutschland habe sich schon "kräftig in die Richtung des Ziels bewegt", sagte sie.

Leyen verwies darauf, dass der Wehretat im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für das kommende Jahr um elf Prozent steige. "Und im Jahr 2024 werden wir in etwa um 80 Prozent unseren Haushalt gesteigert haben", fügte die Ministerin hinzu. Dies sei "die richtige Richtung" und "ein starkes Signal" Deutschlands.

Trump kritisiert Deutschland für Gasgeschäfte mit Russland

In der Nato müsse zudem darüber gesprochen werden, "was Deutschland heute schon leistet", sagte von der Leyen. "Wir sind der zweitgrößte Truppensteller in allen Nato-Missionen." Nur Geld in den Verteidigungshaushalt zu stecken, bedeute noch lange nicht, dass die Nato auch davon profitiere. Die Bundeswehr brauche die zusätzlichen Investitionen, sie brauche "ihr Licht aber auch nicht unter den Scheffel zu stellen".

Unterdessen kritisierte Trump Deutschland im Voraus des Gipfels noch für einen anderen Punkt: Er verurteilte den geplanten Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 mit Russland. Die USA beschützten Deutschland, doch die Bundesrepublik mache einen milliardenschwere Erdgasdeal mit Russland, sagte Trump am Mittwoch bei einem bilateralen Gespräch mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Deutschland sei wegen der Gaslieferungen ein "Gefangener" Russlands. „Deutschland ist total von Russland kontrolliert“, sagte der US-Präsident. Damit werde sich seine Regierung nicht abfinden. Das sei völlig unangemessen.

Trumps Aussagen über Deutschland sind bemerkenswert, weil er sich selbst Vorwürfen ausgesetzt sieht, einen zu russlandfreundlichen Kurs zu verfolgen. Von scharfer Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin hat er in den vergangenen Monaten abgesehen - selbst als seine Regierung neue Sanktionen gegen Moskau verhängte und russische Diplomaten des Landes verwies, tat er dies nicht. Am kommenden Montag will sich Trump in der finnischen Hauptstadt Helsinki mit Putin treffen. Es gibt Befürchtungen, dass er dem Kreml-Chef dabei große Zugeständnisse machen könnte.

Stoltenberg nimmt Deutschland in Schutz

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verteidigte Deutschland und andere Verbündete gegen die Kritik Trumps und beschwor den Zusammenhalt des Bündnisses. Die Nato-Partner hätten bereits begonnen, mehr in Verteidigung zu investieren und täten noch mehr, sagte Stoltenberg. „Eine starke Nato ist gut für Europa, sie ist auch gut für die Vereinigten Staaten.“

Stoltenberg wandte ein, es könne bisweilen unterschiedliche Einschätzungen bei Wirtschaftsprojekten der Verbündeten geben. Selbst während des Kalten Kriegs hätten Nato-Partner Handelsbeziehungen mit Russland gehabt. Das ließ Trump nicht gelten. Handel sei eine Sache, Energieimporte seien etwas ganz anderes, meinte der US-Präsident.

Der zweitägige Nato-Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs aller 29 Bündnisstaaten beginnt offiziell am Mittag mit einer Zeremonie im Nato-Hauptquartier. Wichtiges Thema des zweitägigen Spitzentreffens sind die Bemühungen des Militärbündnisses, die Abschreckung und Verteidigung gegen Russland weiter zu stärken. Diese Themen dürften aber vom Streit um die Verteidigungsausgaben überschattet werden. (AFP, dpa, Tsp)