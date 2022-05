In den USA wird Karine Jean-Pierre zukünftige Pressesprecherin und Nachfolgerin von Jen Psaki, die am 13. Mai aus dem Amt scheiden wird. "Karine Jean-Pierre bringt nicht nur die Erfahrung, das Talent und die Integrität mit, die für diese schwierige Aufgabe erforderlich sind, sondern sie wird wegweisend sein in der Kommunikation über die Arbeit der Biden-Harris Regierung im Namen des amerikanischen Volkes", sagte Joe Biden in einer Erklärung. Sie wird die erste schwarze und offen homosexuelle Person sein, die dieses Amt bekleidet.

Jean-Pierre wurde auf der französischen Karibik-Insel Martinique geboren und wuchs in New York auf. Biden würdigte am Donnerstag "Erfahrung, Talent und Integrität" seiner künftigen Sprecherin.

"Sie wird eine starke Stimme sein, die für mich und diese Regierung spricht." Auch Psaki würdigte ihre Nachfolgerin. "Sie wird die erste schwarze Frau und die erste Person, die offen der LGBTQ+-Gemeinschaft angehört, die als Pressesprecherin des Weißen Hauses dienen wird", so Psaki. "Sie wird vielen eine Stimme geben, aber auch vielen große Träume über das ermöglichen, was wirklich möglich ist."

"Dies ist ein historischer Moment, der auch mir nicht entgangen ist", sagte Jean-Pierre bei einem kurzen Auftritt im Presseraum des Weißen Hauses. "Es ist eine Ehre und ein Privileg, hinter diesem Podium zu stehen." Jean-Pierre war seit Beginn von Bidens Amtszeit stellvertretende Pressesprecherin. Sie arbeitete auch an seiner Präsidentschaftskampagne und im Weißen Haus von Präsident Barack Obama.

Psakis Zeit als Präsidentensprecherin endet am 13. Mai. Dass sie das Weiße Haus bald verlässt, ist keine Überraschung. Anfang April berichteten mehre Medien, die 43-Jährige werde zum Fernsehsender MSNBC wechseln. Schon die frühere Sprecherin von Bidens Stellvertreterin Kamala Harris, Symone Sanders, hatte nach ihrem Abgang aus dem Weißen Haus einen Vertrag bei MSNBC unterschrieben.

Psaki hatte stets klargestellt, dass sie den anstrengenden Job der Präsidentensprecherin nur für eine begrenzte Zeit ausüben will. Im vergangenen Mai sagte sie, sie wolle noch etwa ein Jahr im Amt bleiben und dann mehr Zeit für ihre Kinder haben. (Reuters/AFP)