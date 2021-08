Angesichts des rasanten Eroberungszugs der islamistischen Taliban-Kämpfer in Afghanistan fordert Deutschland seine Bürger dringend zur zügigen Ausreise aus dem Krisenland auf. Vor dem Hintergrund der deutlich verschlechterten Sicherheitslage im gesamten Staatsgebiet, inklusive der Hauptstadt Kabul, rate die Botschaft allen deutschen Staatsangehörigen dringend zur schnellstmöglichen Ausreise per Linienflug, heißt es in einer vom Auswärtigen Amt versandten Nachricht.

Die deutsche Botschaft in Kabul wies ausdrücklich darauf hin, dass sie aufgrund ihrer eingeschränkten Arbeitsmöglichkeiten und begrenzten Kapazitäten keine Garantie dafür geben könne, dass auch bei einer weiteren Verschärfung der Sicherheitslage, die möglicherweise auch die Einstellung des kommerziellen Flugverkehrs nach sich ziehen könnte, die konsularische Betreuung gewährleistet werden könne.

Eine Reisewarnung für Afghanistan besteht bereits seit langem. Ende März wurde bereits eine Ausreiseaufforderung ausgesprochen, die mit der nun versandten Aufforderung noch einmal unterstrichen wird, wie es in der Nachricht heißt.

Auch die USA, Großbritannien und andere Länder haben ihre Bürger in den vergangenen Wochen zur schnellstmöglichen Ausreise aufgerufen. Frankreich oder Indien haben bereits Repatriierungsflüge durchgeführt.

Seit der Entscheidung über den Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan Mitte April haben die Taliban große Teile des Landes erobert. Am Mittwoch nahmen sie mit Faisabad eine weitere Provinzhauptstadt ein, in der einst die Bundeswehr mit einem großen Feldlager stationiert war. In Kundus brachten sie den Flughafen und eine große Militärbasis unter ihre Kontrolle, in der vergangenes Jahr noch rund hundert deutsche Soldaten stationiert waren.

Kramp-Karrenbauer: Afghanische Bürokratie verzögert Ausreise von Bundeswehr-Helfern

Die afghanische Bürokratie verzögert nach Darstellung von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer derzeit die Ausreise ehemaliger Ortskräfte, die wegen ihres Engagements für die Bundeswehr in ihrer Heimat um Leib und Leben fürchten müssen. „Es gibt im Moment einen Engpass. Das ist die Tatsache, dass die afghanische Seite selbst die Leute nur aus dem Land lässt, wenn sie einen afghanischen Reisepass haben“, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag im Deutschlandfunk. Das sei im Moment „der größte Flaschenhals“.

Das Auswärtige Amt versuche derzeit, die afghanische Regierung von dieser Praxis abzubringen. Da müsse „diplomatisch und politisch gearbeitet werden“, sagte Kramp-Karrenbauer. Auf die Frage, ob sie eine Rückkehr der Bundeswehr nach Afghanistan ablehne, um die Betroffenen aus dem Land herauszuholen, sagte die Ministerin: „Wir sehen im Moment die andere Möglichkeit.“ Daran werde Tag und Nacht gearbeitet, weil man sich in der Pflicht sehe, „dass die Leute rauskommen“.

Mehrere Tausend ehemalige afghanische Mitarbeiter, die für die Bundeswehr oder in der Entwicklungshilfe gearbeitet haben, und deren Familienmitglieder sind noch vor Ort. Sie sind bedroht durch die radikal-islamischen Taliban, die seit Beginn des internationalen Truppenabzugs rasant immer mehr Gebiete in Afghanistan unter ihre Kontrolle bringen. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte im ZDF, es seien bislang Visa für 2500 Personen ausgestellt worden. 1500 von ihnen seien bereits in Deutschland.

Maas kündigte an, dass Deutschland im Falle einer Machtübernahme der Taliban seine finanziellen Hilfen einstellen werde. „Wir werden keinen Cent mehr nach Afghanistan geben, wenn die Taliban komplett übernommen haben, die Scharia einführen und dieses Land ein Kalifat wird“, sagte der Minister. Deutschland zahle jedes Jahr 430 Millionen Euro, Afghanistan sei „ohne internationale Hilfe nicht lebensfähig“. (dpa, AFP)