Die französische Front National soll künftig "Rassemblement National" heißen. Diesen neuen Namen schlug die Vorsitzende Marine Le Pen am Sonntag auf dem Parteitag im nordfranzösischen Lille vor. Die Umbenennung will Le Pen noch von der Basis bestätigen lassen.

Der Name lässt sich in etwa mit "Nationale Vereinigung" übersetzen. Er hat aber auch einen militärischen Anklang und bedeutet in diesem Kontext so viel wie "Aufmarsch". Mit der Umbenennung will Le Pen den Kurs der "Entdämonisierung" ihrer Partei vorantreiben und sie mit Blick auf die Europawahl im kommenden Jahr für Bündnisse öffnen.

Geschichtlich gesehen ist die Namensänderung vorbelastet. Le Pens Namensvorschlag weckt Erinnerungen an "Rassemblement National Populaire", eine 1941 gegründet rechtsextreme Partei, die unter dem Vichy-Regime mit den nationalsozialistischen Besatzern kollaborierte. Roland Gaucher, einer der Mitbegründer der Front National, war während des Krieges einer der Anführer der Jugendbewegung der RNP. Nach der Befreiung Frankreichs saß er aufgrund seiner Kollaboration mit den Nationalsozialisten fünf Jahre lang im Gefängnis. (mit AFP)