Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen einen ehemaligen Mitarbeiter erstattet. Wie das Kirchenamt in Hannover am Freitag mitteilte, geht es um Vorwürfe der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Auch ein Disziplinarverfahren sei eingeleitet worden.

Weitere Details zum Verfahren könnten aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes gegenwärtig nicht bekanntgegeben werden, hieß es. Die EKD stelle sich dem Leid und dem Schmerz derer, die im Raum der evangelischen Kirche und der Diakonie sexualisierte Gewalt erlitten haben. Sie setze sich für einen wirksamen Schutz vor sexualisierter Gewalt sowie für die Unterstützung Betroffener und die Aufarbeitung vergangener Fälle ein.