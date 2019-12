Die neue SPD-Vorsitzende Saskia Esken soll nach einem Bericht des ARD-Magazins „Kontraste“ in ihrer Zeit als Vorsitzende des Landeselternbeirats in Baden-Württemberg mehrfach gegen das Arbeitsrecht verstoßen haben. Wie „Kontraste“ am Donnerstagabend berichtete, habe Esken einer Mitarbeiterin wohl rechtswidrig gekündigt.

Nachdem ein anderes Vorstandsmitglied, Christian Buksch, 2011 im Streit zurückgetreten war, wurde Esken Vorstandsmitglied im Landeselternbeirat. Gabi Wengenroth, die langjährige Büroleiterin der Landeselternbeirats-Geschäftsstelle, habe weiter Kontakt gehalten zu Buksch. Esken habe Wengeroth deshalb Illoyalität vorgeworfen und ihr gekündigt. Das sagten Bucksch und Wengenroth der ARD.

Bucksch berichtete außerdem, „ein Vorstandsmitglied“ habe sich unmittelbar vor der Kündigung Wengenroths die Passwörter von Mitarbeiter-Computern geben lassen und sich die Accounts angeschaut.

Arbeitsrechtlerin sieht strafbewährt unzulässiges Verhalten Eskens

Esken habe Arbeitsrecht gebrochen, folgerte eine Arbeitsrechtlerin aus Dokumenten zur Kündigung. Erstens dürfe ein Vorstand nicht kündigen, zweitens habe kein Kündigungsgrund vorgelegen. Drittens sei „die Durchsuchung des PCs rechtswidrig und strafbewährt unzulässig“, sagte die Expertin. Laut „Kontraste“ zog der Vorstand in einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht die Kündigung gegen Wengenroth zurück. Sie bekam eine Stelle im Kultusministerium.

Esken bezog zu dem Vorwurf nur schriftlich Stellung. Dem Tagesspiegel schickte sie dasselbe Statement wie dem ARD-Magazin: „Wir haben den Landeselternbeirat Baden-Württemberg als Vorstandsteam ab 2012 demokratisiert und zusammengeführt. Dass das nicht allen gefallen hat und wir dabei auch auf Widerstände gestoßen sind, versteht sich eigentlich von selbst. Das Gremium konnte sich auf diesem Weg zu einer starken Stimme der Eltern gegenüber Kultusverwaltung und Landesregierung entwickeln, die es heute noch ist.“ (Tsp)