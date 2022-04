Die Grüne Jugend hat angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges mehr Steuern für Reiche sowie eine höhere Kreditaufnahme gefordert. „Wir brauchen mehr Umverteilung von oben nach unten und ein Aussetzen der Schuldenbremse“, sagte ihr Vorsitzender Timon Dzienus der „Rheinischen Post“. Der FDP warf er „Realitätsverweigerung“ vor.

Dzienus kritisierte, dass die FDP „in diesen Krisenzeiten an der Schuldenbremse festhalten will und an ihrem Versprechen, keinerlei Steuern zu erhöhen, nicht einmal für die Topverdiener“. SPD und Grüne müssten ihren Koalitionspartner von diesem Kurs abbringen. Der Staat könne zwar nicht alle wirtschaftlichen Folgen des Krieges sofort abfedern, müsse jedoch Unterstützung insbesondere für besonders belastete Menschen leisten. "Wir dürfen die Menschen nicht alleine lassen", forderte Dzienus. (AFP)