Auch im zweiten Wahlgang ist Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow im Landtag nicht gewählt worden. Der Linke-Politiker verfehlte am Mittwoch bei der Abstimmung im Landtag in Erfurt die erforderliche absolute Mehrheit ebenso wie sein parteiloser Gegenkandidat Christoph Kindervater, der von der AfD ins Rennen geschickt worden war. Die Entscheidung fällt nun im dritten Wahlgang, in dem eine einfache Mehrheit reicht. Die Sitzung des Landtags ist nun bis 12.40 Uhr unterbrochen.

Ramelow erhielt 44 Stimmen und damit zwei mehr als die rot-rot-grüne Minderheitskoalition rechnerisch hat. Es gab 22 Stimmen für den AfD-Kandidaten Kindervater, drei mehr als die Partei Mandate im Landtag hat. 24 Abgeordnete enthielten sich. Für den Fall, dass neben Ramelow erneut der AfD-Bewerber antritt, will die FDP ihren Landes- und Fraktionschef Thomas Kemmerich ins Rennen schicken.

Ramelow ist bereits seit 2014 Regierungschef des Freistaats und war der erste Ministerpräsident der Linken in Deutschland. Obwohl Ramelows Linke mit 31 Prozent die Wahl im Herbst 2019 klar gewonnen hatte, ging die Mehrheit der bisherigen Regierung von Linke, SPD und Grünen verloren. Dennoch will Rot-Rot-Grün in einer von Ramelow angeführten Minderheitsregierung die Arbeit fortsetzen. (Tsp, dpa)