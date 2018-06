Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei liegt Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nach ersten, allerdings noch nicht belastbaren Teilergebnissen vorne. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, nach Auszählung von mehr als 60 Prozent der Stimmen liege Erdogan bei 55,76 Prozent. Der CHP-Kandidat Muharrem Ince kam demnach auf 29,04 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag in der Türkei bei gut 87 Prozent.

Auch bei früheren Wahlen startete Erdogans Lager bei Anadolu mit großem Vorsprung, der dann kleiner wurde. Beim Verfassungsreferendum im vergangenen Jahr lag das Erdogan-Lager nach Auszählung von einem Viertel der Stimmen bei 62,6 Prozent. Am Ende kam sein Lager nur auf eine knappe Mehrheit von 51,5 Prozent.

Anadolu ist die einzige offizielle Quelle für Teilergebnisse. Sollte Erdogan am Sonntag die absolute mehrheit verlieren, müsste er am 8. Juli gegen den Zweitplatzierten in die Stichwahl.

HDP verfehlt nach ersten Teilergebnissen Zehn-Prozent-Hürde

Für die prokurdische Demokratische Partei der Völker (HDP) bahnt sich laut bisherigen Teilergebnissen der Wiedereinzug ins Parlament an. Nach Auszählung von 78 Prozent der Stimmen lag die Oppositionspartei bei 10,3 Prozent, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntagabend meldete. Das Ergebnis war nicht endgültig, doch zeigte die Tendenz bei der HDP nach oben.

Die Partei des inhaftierten Präsidentschaftskandidaten Selahattin Demirtas hatte vor der Wahl gebangt, ob sie über die Zehn-Prozent-Hürde gelangen würde. Demirtas lag bei der gleichzeitig organisierten Präsidentenwahl nach Auszählung von 82 Prozent der Stimmen laut Anadolu bei 7,3 Prozent an vierter Stelle. Demirtas sitzt seit November 2016 wegen Terrorvorwürfen in Haft und musste daher aus seiner Gefängniszelle Wahlkampf machen.

CHP bezeichnet absolute Mehrheit Erdogans als „Manipulation“

Die größte Oppositionspartei CHP hat die Teilergebnisse, die eine absolute Mehrheit für Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ergeben haben, als „Manipulation“ bezeichnet. Nach den seiner Partei vorliegenden Teilergebnissen habe Erdogan zu keiner Zeit 48 Prozent der Stimmen überschritten, sagte CHP-Sprecher Bülent Tezcan am Sonntagabend vor Journalisten in Ankara. „Das ist eine ganz offene Manipulation.“

Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen kam der Amtsinhaber am Sonntagabend nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu auf mehr als 56,4 Prozent der Stimmen. CHP-Kandidat Muharrem Ince lag demnach mit 28,65 Prozent auf dem zweiten Platz. Erdogans Vorsprung schrumpfte jedoch mit fortschreitender Auszählung.

Tezcan sagte, die Wahlbeobachter sollten bis zum Ende der Auszählungen auf ihrem Posten bleiben. „Verlasst Eure Auftragsorte nicht, bis diese Sache vorbei ist“, sagte er. Er rief die Bürger dazu auf, sich vor der Wahlkommission in Ankara zu versammeln, und dort bis zum Morgen auszuharren. (dpa)