Die Schwester des bei einem US-Angriff gestorbenen IS-Anführers Abu Bakr al Bagdadi ist laut einem hochrangigen, türkischen Beamten gefangengenommen worden. Ihr Ehemann und ihre Schwiegertochter seien ebenfalls inhaftiert und würden verhört, erklärte der Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Rasmiya Awad, 65, sei bei einer Razzia in der Nähe von Azaz in Nordsyrien in Begleitung von fünf Kindern festgenommen worden. Der offizielle Beamte hofft, „durch Bagdadis Schwester eine wahre Schatzkiste an Informationen über das Innenleben des IS zu bekommen.“

Über Baghdadis Schwester liegen nur wenige unabhängige Informationen vor. Reuters konnte nicht sofort überprüfen, ob es sich bei der gefangenen Person um Rasmuya Awad handelte.

Mehr zum Thema Audio-Botschaft der Terrormiliz IS ernennt Nachfolger für getöteten Anführer Bagdadi

Bagdadi tötete sich im vergangenen Monat als er bei einem Überfall von US-Spezialkräften im Nordwesten Syriens in einen Tunnel eingekesselt war. Der Islamische Staat bestätigte in einem online veröffentlichten Tonband, dass sein Anführer gestorben sei und gelobte Rache an den Vereinigten Staaten. Seit Bagdadis Tod führt sein Nachfolger Abi Ibrahim al-Haschimi al Kuraschi die Terror-Miliz. (Reuters)