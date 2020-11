Nächsten Mittwoch kommen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidentin erneut mit der Bundesregierung zusammen, um das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu beraten. Diese Woche waren weiterreichende Entscheidungen noch vertagt worden. Bei dem kommenden Treffen soll eine Perspektive bis Weihnachten, möglicherweise sogar bis zum Jahreswechsel gegeben werden. Was wollen Bund und Länder? Ein Überblick.

Was will das Kanzleramt?

Bundekanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte schon nach dem Treffen in dieser Woche deutlich gemacht, dass sie sich weitergehende Entscheidungen erhofft hatte. Am Donnerstag mahnte sie erneut, dass die Zahl der Kontakte reduziert werden müsse.

Regierungssprecher Steffen Seibert bekräftigte dies am Freitag. Er sagte, es sei kein Geheimnis, dass sich die Bundeskanzlerin und der Chef des Bundeskanzleramts schon diese Woche weitreichendere Regelungen hätten vorstellen können. Der Wunsch sei nun, gemeinsam Richtung Jahreswechsel zu gehen.

Nicht nur Weihnachten, sondern insbesondere auch Silvester stehen demnach im Fokus. Bereits bei der Unionsfraktionssitzung am Dienstag soll Angela Merkel gesagt haben, dass die Frage, wie man Silvester gestalte „noch komplizierter“ sei. Dies müsse auch noch auf europäischer Ebene besprochen werden.

Wenn etwa Österreich durch den dortigen harten Lockdown relativ schnell von der sehr hohen Infektionsrate herunter komme, müsse man trotzdem aufpassen, dass nicht zu Silvester wieder alles eingerissen werde, indem dort die Skisaison eröffnet werde.

Der Bund hatte bei dem Treffen am vergangenen Montag auch verschärfte Maßnahmen an Schulen vorgeschlagen, wie eine Maskenpflicht für alle Schüler und Lehrer auch im Unterricht und eine Halbierung der Klassen. Damit konnte er sich zunächst aber nicht durchsetzen. Die Länder wollen nun eigene Vorschläge unterbreiten. Der Präsenzunterricht an Oberstufen und Berufsschulen könnte dann betroffen sein.

Was wollen die Ministerpräsidenten?

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigte an, für schärfere Kontaktbeschränkungen werben zu wollen. „Eine Familie darf sich nur noch mit zwei weiteren Personen aus einem anderen Hausstand treffen“, sagte Laschet der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ am Freitag. Diesen Vorschlag wolle er bei der Ministerpräsidentenkonferenz unterbreiten.

Aus den Erfahrungen zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr sei bekannt, dass das Prinzip wirke. Damals habe die Mobilität der Menschen stark abgenommen und die Infektionsdynamik ebenso. „Wenden wir dieses Prinzip konsequent an, können Beschränkungen für Gastronomie oder Kultur mittelfristig zurückgenommen werden, wenn die Infektionszahlen weiter sinken“, sagte der CDU-Bundesvize und Anwärter auf den Parteivorsitz.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) macht den Bürgern ebenfalls wenig Hoffnungen auf schnelle Lockerungen der Corona-Beschränkungen. „Schon jetzt lässt sich sagen, dass wir über die kommenden Monate ganz sicher weiter mit Einschränkungen werden leben müssen“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag der dpa in Mainz.

Die Länder bereiteten zurzeit „sehr vertrauensvoll und konstruktiv“ die nächste Besprechung mit Kanzlerin Angela Merkel vor. „Dies soll Perspektiven im Rahmen eines Gesamtkonzeptes für Dezember und Januar eröffnen, um den Menschen mehr Planungssicherheit zu geben“, sagte Dreyer, ohne schon konkrete Einzelheiten zu nennen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte diese Woche ebenfalls schon deutlich gemacht, dass er von verfrühten Lockerungen nichts halte. „Ich habe wenig Hoffnung, dass Ende November alles wieder gut ist“, sagte Söder zu Beginn der Woche. Man müsse die Maßnahmen deshalb „lieber verlängern statt vorzeitig abzubrechen“



Was kommt so gut wie sicher?

Nach Angaben von „Business Insider“ wird in Länderkreisen erwogen, dass die Schließung von etwa Restaurants und Freizeiteinrichtungen bis zum 20. Dezember verlängert wird. Sollten die Corona-Zahlen auch nach Weihnachten nicht entscheidend sinken, würden SPD-geführte Länder sowie einige CDU-Ministerpräsidenten für verlängerte Winterferien bis zum 10. Januar plädieren. Insider sagten aber, dass nichts entschieden sei.

In Berlin sollen Restaurants, Cafés, Kneipen und Kultureinrichtungen nach Tagesspiegel-Informationen in der Tat bis kurz vor Weihnachten geschlossen bleiben. Wahrscheinlich sogar noch länger über Silvester bis ins neue Jahr 2021 hinein. Auch die Obergrenze der Kontakte könnte sich weiter reduzieren.