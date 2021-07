Da ist er endlich, der so lang ersehnte Knick in der Corona-Inzidenz-Kurve, auf den die Briten ungeduldig warten mussten. Nach einem rapiden Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz, der sich von Ende Mai bis fast Ende Juli erstreckte, sieht es seit nun schon fünf Tagen nach einer Entspannung der Lage aus. Doch der Schein könnte trügen.

Das weiß sicher auch Sajid Javid, der vor wenigen Wochen das Amt des Gesundheitsministers übernommen hat und zuletzt mit einer Aussage zu Corona Kritik auf sich zog. „Bitte lasst euch impfen, wenn ihr es noch nicht getan habt, während wir lernen, mit dem Virus zu leben, anstatt uns davor wegzuducken“, twitterte Javid am Samstagnachmittag.

Die Organisation Covid-19 Bereaved Families for Justice, die Angehörige von an Covid-19 Gestorbenen vertritt, bezeichnete den Kommentar als „zutiefst unsensibel“, wie die BBC am Sonntag berichtete. Die Kritik bezog sich vor allem auf Javids Wortwahl: Er hatte das englische Wort „cower“ benutzt, das sich im Deutschen mit „wegducken“ oder „kauern“ übersetzen lässt.

„Worte sind wichtig, und die Leichtfertigkeit und Nachlässigkeit dieser Aussage hat tiefes Leid verursacht“, sagte der Mitgründer der Organisation, Jo Goodman. Auch der Labour-Politiker David Lammy kritisierte Javid und warf ihm vor, Menschen zu verunglimpfen, die sich und ihre Familien einfach nur schützen wollten. Immerhin seien unter der konservativen Regierung 129.000 Briten an Covid gestorben.

Die Frage, die aktuell viele Briten umtreibt, ist: Kommen zu diesen Toten bald viele neue hinzu?

Mit Sicherheit zu sagen ist das aktuell nicht. Vor allem, weil die Inzidenzwerte wieder sinken. Lag die Inzidenz am 21. Juli noch bei 502, so war der Wert vier Tage später auf 403 gesunken. Das zeigen Tagesspiegel-Zahlen. Zwischen dem 20. und 26. Juli hatten insgesamt 252.875 Personen ein positives Testergebnis. Das ist ein Rückgang um 21,5 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Das geht aus Daten der britischen Regierung hervor.

Doch woher kommt der Rückgang bei den Inzidenzwerten? Und ist er von Dauer, oder klettern die Zahlen schon bald wieder nach oben?

Die Antwort auf diese Fragen ist nicht ganz einfach. Mehrere Einflüsse könnten auf die Kurve einwirken. Und dass der Schein trügt, belegen bereits die vielen Ansteckungszahlen in Großbritannien. Die sind weiterhin hoch. Das zeigt beispielhaft die aktuelle Lage im öffentlichen Personennahverkehr. Wie der „Spiegel“ berichtet, sagen Verkehrsunternehmen bereits Fahrten ab oder ändern die Fahrpläne.

In London seinen demnach am Wochenende zwei U-Bahn-Linien gar nicht erst gefahren. Der Grund: 300 Mitarbeiter:innen mussten wegen Coronakontakten zu Hause bleiben. Häusliche Quarantäne wurde angeordnet. Das galt auch für jene Betroffenen, die bereits zwei Mal geimpft wurden.

Die sogenannte „Pingdemie“, wie britische Medien aufgrund des Warntons der landeseigenen Corona-App titeln, bringt einige Branchen in problematische Lagen. So blieben schon Lebensmittelregale leer und Mülltonnen vor den Häusern stehen, heißt es weiter.

Gewiss ist also: Nicht überall im Königreich fielen die Inzidenzen, sondern eine Zeit lang nur in Schottland, während sie in England, Wales und Nordirland weiter stiegen.

Inzidenzen in England, Wales und Nordirland steigen weiter

Im Nordosten Englands beispielsweise sind die Zahlen weiterhin am höchsten und steigen auch weiterhin schnell an. In den meisten schottischen Kommunen verzeichnet man dagegen von Woche zu Woche einen Rückgang der positiven Fälle.

Ein Grund für die nach unten zeigende schottische Kurve könnte sein, dass die Schotten die Schulen früher geschlossen haben. Das vermutet Kit Yates, Autor und mathematischer Biologe an der Universität von Bath. Wenn die Schulen auch dort wieder geöffnet werden, könnte die Kurve wieder einen anderen Weg nehmen, mutmaßt er.

Auch das Wetter könnte seiner Meinung nach eine Rolle spielen. In den vergangenen Tagen herrschten sommerliche Temperaturen in Großbritannien, die Sonne zeigte sich. Das könnte dazu geführt haben, dass mehr Menschen sich nach draußen begeben haben. Dort verfliegen die Aerosole deutlich besser, die Ansteckungsgefahr ist geringer.

Angst wegen „Freedom Day“-Lockerungen

Zudem gab es bei den Corona-Tests einen Rückgang. Am 25. Juli wurden insgesamt 791.044 Tests gemeldet, 10,1 Prozent weniger als in der Vorwoche. Und je weniger getestet wird, desto weniger positive Fälle können registriert werden.

Auch die hohen Infektionszahlen, schreibt Yates weiter, die es trotz des Knicks in der Kurve immer noch überall gibt, oder die mit dem am vergangenen Wochenende gefeierten „Freedom Day“ zusammenhängenden Öffnungen könnten die Menschen dazu gebracht haben, vorsichtiger zu sein.

Eine weitere Möglichkeit: die Urlaubssaison. Viele Menschen befinden sich mitten in den Sommerferien und können sich deshalb nicht vor Ort testen lassen. Ein Anstieg der Kurve nach der Rückkehr der Urlauber:innen kann demnach nicht ausgeschlossen werden. (mit dpa)