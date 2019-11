„Moien!“, grüßt der scheidende EU-Kommissionspräsident die Leser in seiner Muttersprache. „Hier ist Jean-Claude!“ Am letzten Tag seiner Amtszeit hat Juncker den EU-Newsletter „Brussels Playbook“ der US-Zeitung „Politico“ übernommen – und dabei aus dem Nähkästchen geplaudert.

Den Newsletter hatte Juncker schon vor Monaten versprochen, wie er nun meinte „in einem Moment der Schwäche“. Er schreibt darin, dass Europa „die große Liebe“ seines Lebens sei. Angesichts der vielen Konfliktthemen in der EU habe er sich in seinen fünf Jahren als EU-Kommissionspräsident aber „oft wie Europas Familien-Therapeut“ gefühlt, „der versucht, alle glücklich zu machen und an Bord zu halten“.

Interessant ist eine Anekdote über ein Telefonat mit Bill Clinton. Juncker sei einmal vom französischen Geheimdienst abgehört worden. Er erinnere sich noch genau an ein Telefonat mit „seinem lieben Freund Bill Clinton“. Danach habe ihn der französische Präsident Jacques Chirac angerufen und auf das Gespräch angesprochen. Sonst sei sein altes Nokia-Handy (fast schon Modell 3310) aber relativ abhörsicher.

Den französischen Lauschangriff nimmt er mit Humor. „Danke, dass du zugehört hast, mein Freund. Es stellte sich heraus, dass es nicht immer die USA sind, die bei Telefonaten mithören.“

Neben solchen Anekdoten lässt Juncker seine Zeit als EU-Kommissionspräsident Revue passieren. Am Ende muss ein wenig Selbstlob erlaubt sein. In seiner Amtszeit wurden die so viel gescholtenen EU-Regulierungen um 83 Prozent gesenkt. Konzentriert habe er sich dagegen auf die für ihn wichtigsten Themen: Eine solidarische Migrationspolitik und die Digitalisierung Europas.

Enttäuscht zeigte sich Juncker, dass die EU-Mitgliedstaaten Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien blockiert haben, obwohl diese alle Kriterien erfüllt hätten. „Unsere Schwäche liegt darin, dass wir unsere Versprechen nicht halten“, schrieb Juncker. Er sprach von einer „beschämende Unfähigkeit der europäischen Staats- und Regierungschefs, ihrer Verpflichtung nachzukommen“.

Mehr zum Thema Das Kernproblem der Europäischen Union Von der Leyen kommt, der Nationalismus bleibt

Juncker, der am Sonntag von Ursula von der Leyen abgelöst wird, kündigte an, er werde weiter für Europa eintreten. „Auch wenn ich mich aus der aktiven Politik zurückziehe, werde ich nie aufhören, Europa meine Stimme und mein Herz zur Verfügung zu stellen.“ (Tsp, AFP)