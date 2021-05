Im März hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (54) die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben und sich an die Regeln zu halten, vor zwei Tagen bat er noch einmal um "Vorsicht". Derweil gönnt sich Tochter Gloria, wie rtl.de berichtet, einen Luxus-Urlaub – und das ausgerechnet im Risikogebiet Monaco.

Markus Söders Tochter lässt es sich gut gehen, wie ihre Instagram-Bilder zeigen. Hier ein Selfie vor dem Hotel, da ein Schnappschuss mit Strand-Panorama – und das immer ohne Maske.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Dabei ist das Fürstentum am Mittelmeer bereits seit langer Zeit vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft. Auf der Seite des Auswärtigen Amts heißt es: „Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Monaco wird aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt.“ Weiter steht dort, dass das Tragen eines Mundschutzes in der Öffentlichkeit verpflichtend sei.

Söder will noch immer nur da lockern, wo die Corona-Zahlen passen. Über Pfingsten sollen in solchen Gebieten dann "mit gutem Gewissen" sogar Kinos, Biergärten und Co. wieder aufmachen – vorausgesetzt, die Zahlen bleiben niedrig.

Etwas, was man von Monaco nicht behaupten kann. Dort schießen die Zahlen nämlich noch immer in die Höhe. Gefallen dürften die Urlaubsbilder dem CSU-Chef daher eher nicht.

Was sagt Söder zum Ferienausflug seiner Tochter?

Der Kurs der Vorsicht sei gut, sagte er erst noch vor wenigen Tagen auf einer Pressekonferenz. Und auch im Zusammenhang mit der Absage des Oktoberfests - das erst in vier Monaten hätte stattfinden sollen - sagte er, dass das Risiko zu groß sei.

Mehr zum Thema Bundesländer lockern Corona-Auflagen Maskenpflicht im Handel aufheben? Spahn und Wieler warnen

RTL hat Söder jetzt bei einem Termin am Chemiestandort Leuna getroffen und ihn auf Glorias Reise ins Risikogebiet angesprochen. Seine Antwort ist deutlich: "Ich wünsche jedem, dass er jetzt in den Pfingstferien endlich eine Zeit zum Entspannen hat, dass er die Urlaubszeiten schön wahrnimmt – das kann man an der Küste machen oder das kann man in Bayern machen." (tsp)