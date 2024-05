„Schweigen bedeutet Zustimmung“ Was tun bei rassistischem Gegröle?

Ein Schützenfest in Niedersachsen, ein Schlagerfestival in Hamburg, ein Volksfest in Bayern, ein Elite-Internat in Schleswig-Holstein – nachdem im Internet ein Video mit rassistisch herumgrölenden Sylter Partygästen viral gegangen war, wurden schnell weitere Fälle bekannt, in denen der Techno-Hit „L’Amour Toujours“ des italienischen DJs Gigi D’Agostino dafür missbraucht wurde.