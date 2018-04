Jürgen Dusel wird nach Informationen des Tagesspiegels neuer Behinderten-Beauftragter des Bundes. Der bisherige Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen in Brandenburg soll sein neues Amt am 9. Mai übernehmen. Der Jurist, der selbst sehbehindert ist, tritt die Nachfolge von Verena Bentele an. Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD), bei dessen Ressort das Amt des Behindertenbeauftragten angesiedelt ist, dankte Bentele für „die engagierte Art und Weise“ ihrer Amtsführung.

Aus Brandenburg nach Berlin - Jürgen Dusel, der neue Behinderten-Beauftragte des Bundes. Foto: picture alliance / Ralf Hirschbe

Zugleich äußerte sich Heil überzeugt, dass Nachfolger Dusel seine Erfahrungen aus Brandenburg im Bund „zum Gewinn für das Amt und unsere Gesellschaft“ einbringen werde.