Wegen Anschlagsplanung Vier mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin und Rotterdam festgenommen

In Deutschland und den Niederlanden sind insgesamt vier mutmaßliche Mitglieder der radikalislamischen Hamas festgenommen worden, die Anschläge geplant haben sollen.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe vom Donnerstag gab es drei Festnahmen in Berlin und eine in Rotterdam. In der Bundeshauptstadt wurden demnach Haftbefehle gegen den im Libanon geborenen Abdelhamid Al A. und den Ägypter Mohamed B. vollstreckt sowie der ebenfalls aus dem Libanon stammende Ibrahim El-R. vorläufig festgenommen. Der Niederländer Nazih R. wurde der Mitteilung zufolge auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls durch die niederländische Polizei festgenommen.

Die Festgenommenen stehen demnach unter dem Verdacht, dass sie ein Waffendepot ausfindig machen wollten. „Spätestens ab dem Frühjahr 2023 war Abdelhamid Al A. damit befasst, im Auftrag der Hamas ein Erddepot mit Waffen in Europa ausfindig zu machen, das die Organisation dort in der Vergangenheit konspirativ angelegt hatte“, teilte die Bundesanwaltschaft mit. „Seine Weisungen nahm er von Führungskadern der Hamas im Libanon entgegen.“

Die Waffen hätten nach Berlin gebracht und für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen bereitgehalten werden sollen.

Alle vier Festgenommenen sind der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung dringend verdächtig. „Abdelhamid Al A., Mohamed B., Ibrahim El-R. und Nazih R. sind seit Jahren Mitglieder der Hamas und beteiligten sich an Auslandsoperationen der Vereinigung“, hieß es in der Mittelung der Bundesanwaltschaft.

Das Trio verfüge über eine enge Anbindung an Führungskräfte der „Izz al-Din al-Qassem“-Brigaden, den militärischen Flügel der Hamas. Auch der vor kurzem getötete stellvertretende Kommandeur der „Izz al-Din al-Qassem“-Brigaden, Khalil Hamed Al Kharraz, habe zu ihren Kontaktpersonen gehört.

Ibrahim El-R. wurde bislang nur vorläufig festgenommen, er gilt lediglich als Unterstützer des Trios. Ein Ermittlungsrichter soll am Freitag darüber entscheiden, ob auch gegen ihn ein Haftbefehl erlassen wird. (Tsp, AFP)