Ramelow warnt vor Auswirkungen von Energie-Embargo in Ostdeutschland Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat in der Debatte über ein Energie-Embargo gegen Russland vor den Folgen für Ostdeutschland gewarnt. Russisches "Öl und Gas kommen zuerst in Ostdeutschland an, das heißt, die ganzen Veredelungsstufen hängen direkt dort dran", sagte Ramelow am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". "Wir reden bei all dem, was an kriegsbedingten Ausfällen zu erwarten ist, in der Glasindustrie in Thüringen sofort von 7000 Arbeitsplätzen."



Er unterstütze "nicht vordringlich die Sanktionen", sondern befürworte alles, was dazu führe, Kreml-Chef Wladimir Putin daran zu hindern, "den Krieg weiterzuführen", betonte Ramelow. Viel entscheidender sei es aus seiner Sicht, "dass man den Oligarchen den Geldhahn abdrehen muss". Zudem sei eine Abkehr von fossilen Energieträgern nötig. Der rechtzeitige Umstieg auf erneuerbare Energien sei versäumt worden, stattdessen habe Deutschland zu lange auf "billige fossile Energie" aus Russland gesetzt. (AFP)