Das sagte der Generalsekretär des Landesverbands Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, am Freitag auf Anfrage, nachdem zuerst die „Welt“ darüber berichtet hatte.

Gut eine Woche lang wurde bundesweit diskutiert, ob Robert Möritz weiterhin Parteimitglied der CDU sein kann. Möritz hat ein Neonazi-Tattoo und Verbindungen zur rechtsextremen Szene. Die CDU Sachsen-Anhalt beschloss auf ihrem Landesparteitag: Wer Erkennungszeichen trage, die auf eine rechtsextreme Gesinnung schließen lassen, könne ebenso wenig Mitglied sein wie jemand, der in einem rechtsextremen Verein sei, heißt es in einem Papier, das die Parteispitze und die Kreischefs am Donnerstagabend einstimmig beschlossen.

Kritiker hatten daran gezweifelt, dass Möritz sich wirklich von der Neonazi-Szene abgewendet hat – und bemängeln, dass er immer nur das einräumt, was ihm gerade nachgewiesen worden ist. Die Kreis-CDU hatte sich zunächst trotzdem hinter Möritz gestellt und entschieden, ihn im Vorstand zu belassen. Das sorgte für heftige Proteste von den CDU-Koalitionspartnern SPD und Grünen in Magdeburg. (dpa)