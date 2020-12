Die neue, ansteckendere Variante des Coronavirus in England ist nach den Worten des britischen Gesundheitsministers „außer Kontrolle“. Die Lage sei „todernst“, hob Matt Hancock am Sonntag im Sender Sky News hervor.

Die ersten europäischen Länder reagierten am Morgen auf die Warnung aus Großbritannien. Um eine Ausbreitung der Mutation zu verhindern, dürfen aus dem Königreich kommende Passagiermaschinen vorerst nicht mehr in den Niederlanden landen. Diese Regelung gelte von Sonntagmorgen bis zum 1. Januar, erklärte die Regierung in Den Haag.

Sie teilte zudem mit, dass ein Fall der neuen Mutation, die offenbar besonders ansteckend ist, auch in den Niederlanden entdeckt wurde. Die nationale Gesundheitsbehörde habe empfohlen, „das Eindringen dieser Virusvariante aus Großbritannien so weit wie möglich zu verhindern“. Deshalb habe das Kabinett von Regierungschef Mark Rutte „vorsichtshalber“ das Verbot von Flügen aus Großbritannien beschlossen.

Mögliche Regeln für andere Verkehrswege würden derzeit überprüft, erklärte das Gesundheitsministerium weiter. Zudem solle mit anderen EU-Staaten darüber beraten werden, mit welchen Schritten eine Ausbreitung der neuen Corona-Mutation verhindert beziehungsweise begrenzt werden könne.

Zu dem in den Niederlanden aufgetretenen Corona-Fall mit der neuen Mutation erklärte das Ministerium, dieser sei Anfang Dezember entdeckt worden. Es handele sich ersten Ergebnissen zufolge um "die in Großbritannien beschriebene Variante". Experten überprüften derzeit, wie es zu dieser Infektion gekommen sei und ob es damit zusammenhängende Fälle gebe.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier fürApple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Auch Belgien reagierte am Sonntagvormittag umgehend und kappte seine Verkehrsverbindungen zum Vereinigten Königreich. Flüge und Zugverbindungen aus Großbritannien würden ab Mitternacht gestoppt, kündigte ein Regierungsvertreter in Brüssel an. Regierungschef Alexander De Croo sagte im Fernsehsender VRT, die Aussetzung der Flug- und Zugverbindungen werde für mindestens 24 Stunden gelten.

Deutschland hat diesen Schritt bisher nicht unternommen, erwägt Regierungskreisen zufolge aber es den Nachbarländern gleich zu tun. Eine Einschränkung von Flügen aus Großbritannien und Südafrika (auch hier war eine Mutation aufgetreten) sei „eine ernsthafte Option“, hieß es in Kreisen des Bundesgesundheitsministeriums.

Ein Sprecher von Ressortchef Jens Spahn (CDU) sagte dazu: „Das Bundesgesundheitsministerium verfolgt die Entwicklung in Großbritannien sehr genau, ist in Kontakt mit den europäischen Nachbarn und wertet mit Hochdruck die Informationen über die mögliche Virus-Variante aus.“

Rechtsverordnung der Bundesregierung ist nötig

Wegen einer Änderung im Bevölkerungsschutzgesetz dürfte eine Reaktion der Bundesregierung länger dauern als bisher üblich. In der Vergangenheit hätte Spahns Ressort per Anordnung und im Einvernehmen mit dem Bundesverkehrsministerium rasch und quasi über Nacht handeln können. Nun ist eine formale Rechtsverordnung der gesamten Bundesregierung nötig.

Auch Frankreich erwägt die Aussetzung von Flügen und Zügen aus Großbritannien, berichtet der TV-Sender BFM. Eine offizielle Entscheidung dazu werde noch im Laufe des Sonntags erwartet. Vom Verkehrsministerium in Paris war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Die Virus-Mutation wird für einen starken Anstieg der Infektionszahlen im Süden Englands verantwortlich gemacht. Für London und den Südosten Englands hatte die britische Regierung am Samstag wegen der neuen Virus-Variante einen strengen Lockdown bis Jahresende angeordnet. Hancock machte deutlich, dass die Maßnahmen länger nötig sein könnten, bis genug Menschen gegen das Coronavirus geimpft seien. Ohne Impfungen werde es „sehr schwer, es unter Kontrolle zu halten“, sagte der Minister.

In London und im Südosten des Landes sind die Menschen angewiesen, ihre Wohnungen nur noch in Ausnahmefällen zu verlassen. Alle Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, müssen schließen.

Mehr zum Thema Johnson sagt Weihnachten ab Neue Corona-Mutation in Großbritannien um 70 Prozent ansteckender

Ersten Erkenntnissen zufolge ist die neue Virus-Mutation „bis zu 70 Prozent ansteckender“ als die bisher verbreitete Form, wie der britische Premierminister Boris Johnson sagte. Sie sei aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht tödlicher. Es gebe auch keine Hinweise, dass die Wirksamkeit von Impfstoffen durch den neuen Virus-Stamm beeinträchtigt werde, versicherte Johnson. (dpa, AFP, Reuters)