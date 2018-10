Bei dem Absturz eines Hubschraubers mit mehreren Politikern an Bord sind in Afghanistan mehrere Menschen. Das Fluggerät sei aufgrund "schlechten Wetters" im Bezirk Anar Dara abgestürzt, erklärte ein Sprecher des Gouverneurs in der Provinz Farah mit. Die radikalislamischen Taliban beanspruchten das Unglück jedoch für sich. Kämpfer der Miliz hätten den Helikopter zum Absturz gebracht, hieß es. Unterschiedlichen Angaben zufolge kamen zwischen mindestens 18 und 25 Menschen ums Leben.

Bei dem Unglück in der Westprovinz Fara seien auch der Chef des Provinzrats von Fara und mehrere seiner Mitarbeiter ums Leben gekommen, teilten die Behörden mit.

Demnach waren zwei Hubschrauber der afghanischen Armee von der Hauptstadt Fara der gleichnamigen Provinz in Richtung der Stadt Herat unterwegs gewesen, als einer der Hubschrauber im Bezirk Anar Dara gegen einen Berg flog. Kein Insasse habe überlebt. (dpa, AFP)