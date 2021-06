Die in Indien erstmals aufgetretene und besonders ansteckende Delta-Mutante des Coronavirus breitet sich auch in Deutschland immer weiter aus. Experten rechnen damit, dass sie im Herbst die führende Variante hierzulande wird.

In anderen Ländern hingegen hat die Delta-Variante bereits die Oberhand: Am ausgeprägtesten ist sie in Großbritannien, wo die Zahl der Neuinfektionen stark steigt. Auch in Portugal und Russland ist die Mutante auf dem Vormarsch. Für Freitag meldete die russische Hauptstadt Moskau mit 9056 Neuinfektionen einen neuen Höchstwert.

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ist die Lage so angespannt, dass die 2,8 Millionen Bewohner wegen des starken Anstiegs der Fälle am Wochenende die Region nur aus triftigem Grund verlassen dürfen. Ausgenommen von der Regelung sind ausländische Touristen. Auswärtige dürfen nur in Ausnahmefällen einreisen. Es wird vermutet, dass die Delta-Variante von britischen Touristen ins Land gebracht worden ist.

In zahlreichen anderen europäischen Ländern hingegen sinken die Corona-Zahlen weiterhin. Aus diesem Grund streicht die Bundesregierung am Sonntag Griechenland, fast ganz Frankreich, die Schweiz und Belgien von der Liste der Risikogebiete. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. Wer von dort auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss künftig keinerlei Einreisebeschränkungen wegen Corona mehr beachten.(dpa/Reuters/Tsp)