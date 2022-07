Russlands Justiz ermittelt gegen Oppositionelle wegen Tweets über tote Soldaten

Die Behörden in Russland haben Ermittlungen gegen eine Oppositionspolitikerin aus Sibirien eingeleitet, die Kritik an den aufwändigen Begräbnissen für die in der Ukraine getöteten Soldaten geübt hatte. Wie das für die Verfolgung schwerer Straftaten zuständige russische Ermittlungskomitee am Freitag mitteilte, wird der Stadträtin Chelga Pirogowa die "öffentliche Verbreitung von Falschinformationen über den Einsatz der Streitkräfte" vorgeworfen. Ihr drohen drei Jahre Haft.

Am 15. Juli hatte Pirogowa im Kurznachrichtendienst Twitter auf einen Artikel der unabhängigen russischsprachigen Website Mediazona reagiert. Darin wurde über aufwändige Begräbnisse für russische Freiwillige berichtet, die in der Ukraine getötet wurden. "Diese luxuriösen Beerdigungen werden für nichts organisiert", schrieb die 33-Jährige. Sie wolle die Toten "wiederbeleben", "sie schlagen und sie zurück in ihre Gräber schicken".

Pirogowas Äußerungen führten zu einem Skandal, den die kremlfreundlichen Medien aufgriffen. Sie forderten eine Strafe für die junge Politikerin, die den betreffenden Tweet seitdem gelöscht hat. In einer Mitteilung auf Facebook schrieb Pirogowa, sie habe "zu emotional" auf den Bericht reagiert. Sie sei schockiert über die Behörden gewesen, die mit opulenten Begräbnissen den Schmerz der "in Armut" lebenden Angehörigen auszugleichen versuchten.

Pirogowa ist Stadrätin in Nowosibirsk, der Hauptstadt Sibiriens. Im Jahr 2020 war sie dort mit Anhängern des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny in den Wahlkampf gegangen. Sie hatte schon im März auf sich aufmerksam gemacht, indem sie zu einer Sitzung des Stadtrats von Nowosibirsk in blauer Bluse und einem Kranz aus gelben Blumen erschien, den ukrainischen Nationalfarben. (AFP)