Der Gouverneur des US-Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, tritt zurück. Der 63-Jährige zog damit am Dienstag die Konsequenzen aus Vorwürfen mehrerer Frauen wegen sexueller Belästigung.

Unter anderem hatte ihm seine frühere Chefassistentin Brittany Commisso vorgeworfen, dass er sie gegen ihren Willen angefasst habe. „Was er mir angetan hat, ist ein Verbreche“, sagte sie in einem am Montag ausgestrahlten TV-Interview.

Wenige Stunden vor der Ausstrahlung des Interviews war Cuomos enge Mitarbeiterin Melissa DeRossa wegen der Vorwürfe gegen ihren Chef zurückgetreten.

Der Rücktritt werde in 14 Tagen in Kraft treten, teilte der Demokrat am Dienstag mit. Das Amt soll dann von Vize-Gouverneurin Kathy Hochul übernommen werden, die damit als erste Frau den Staat mit mehr als 19 Millionen Einwohnern regieren würde.

Eine monatelange Untersuchung war zu dem Ergebnis gekommen, dass Cuomo elf Frauen sexuell belästigt hatte. Auch Präsident Joe Biden hatte zuletzt seinen Parteikollegen zum Rücktritt aufgefordert.

Der 63-jährige Cuomo hatte sich insbesondere während der Coronavirus-Pandemie in den USA einen Namen gemacht. Wiederholt wurde über eine Präsidentschaftskandidatur spekuliert. (dpa/tsp)