Der 79-Jährige habe „sehr milde Symptome“, teilte das Weiße Haus am Donnerstag in Washington mit. Der US-Präsident soll zur Behandlung auch das Medikament Paxlovid einnehmen. Biden ist vollständig geimpft und hat zudem zwei Auffrischungsimpfungen erhalten. Gemäß den behördlichen Vorschriften werde sich Biden in Isolation begeben und seinen Pflichten von dort nachkommen, erklärte die Pressesprecherin des Weißen Hauses Karine Jean-Pierre. (dpa)