US-Präsident Donald Trump will seinen bisherigen Haushaltsdirektor Mick Mulvaney zum Interims-Stabschef im Weißen Haus machen. Das kündigte Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter an. Er freue sich darauf, mit Mulvaney zu arbeiten, so Trump weiter.

Mulvaney soll den bisherigen Stabschef John Kelly ersetzen , der den Posten Ende des Jahres aufgeben wird. Kelly sei sei großer Patriot und er wolle ihm persönlich für seine dienste danken, schrieb der Präsident.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Bezug auf Insider berichtet, dass sich bei der Suche nach einem neuen Stabschef zwei Kandidaten herauskristallisiert hätten: Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer. Für Kushner hätten sich in- und außerhalb des Präsidialamts Berater starkgemacht, sagten am Freitag zwei mit dem Vorgang vertraute Personen.

Der stellvertretende Trump-Sprecher Hogan Gidley sagte, der Präsident könne den noch amtierenden Stabschef John Kelly auch darum bitten, etwas länger als vorgesehen im Amt zu bleiben. Es werde aber mit einer raschen Entscheidung gerechnet.

Ein Insider hatte zunächst der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, auch der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, sei ein potenzieller Kandidat mit guten Aussichten. Christie erklärte jedoch im Laufe des Tages, er stehe für das Amt nicht zur Verfügung. Dem Insider zufolge sind auch weitere Kandidaten im Gespräch. Ohnehin könne der Präsident wie sonst auch seine Meinung noch ändern. Trump hat keine Frist für die Ernennung.

Vergangene Woche war mitgeteilt worden, dass Kelly das Amt Anfang Januar nach etwa eineinhalb Jahren abgibt. Der Abgang gehört zu einer Reihe von Personalwechseln, mit denen Trump sein Team neu aufstellen will. Der Posten des Stabschefs gilt als einer der wichtigsten in Washington. Der Inhaber setzt die Prioritäten des Präsidenten um und soll sicherstellen, dass das Staatsoberhaupt über die notwendigen Informationen für seine Entscheidungen verfügt. Trumps erster Stabschef, Reince Priebus, blieb sechs Monate im Amt. (AFP, Reuters)