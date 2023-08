Weiterer Zoff in der Ampel Paus legt Veto gegen Lindner-Gesetz ein

Unmittelbar vor der für Mittwoch geplanten Kabinettsentscheidung wird in der Bundesregierung noch um die von Finanzminister Christian Lindner (FDP) geplanten Steuererleichterungen für Unternehmen gerungen. Wie mehrere Medien aus Koalitionskreisen berichten, blockierte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) bei der Kabinettssitzung das Vorhaben.

Das Gesetzesvorhaben entgegen der Planung nicht auf der Tagesordnung des Kabinetts, heißt es von Reuters. Begründet wurde diese unter anderem damit, dass Paus das Vorhaben mit Forderungen zur Kindergrundsicherung verknüpft habe.

Die FDP kritisierte das Veto scharf, ehe es offiziell bestätigt war. „Lisa Paus scheint den Kern jeder Sozialstaatlichkeit nicht verstanden zu haben: Erst muss erwirtschaftet werden, was verteilt werden kann“, sagte FDP-Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Angesichts der schwachen Konjunktur brauche Deutschlands Wirtschaft „jetzt die Unterstützung der Politik als Hürdenräumer“, sagte Vogel. „Meine klare Erwartung ist, dass das Kabinett es jetzt schnell auf den Weg bringt“, sagte Vogel. „Die Steuerbelastung für Unternehmen muss ebenso runter wie die Bürokratiebelastung - das ist das Gebot der Stunde.“

Daran wolle die FDP arbeiten - und erwarte noch weiter gehende Maßnahmen: „Das Wachstumschancengesetz kann hier nur der Auftakt sein.“

Paus will zuerst mehr Geld für Kinder zugesichert haben

Bis tief in die Nacht und am Mittwochvormittag war nach Angaben verschiedener Regierungsvertreter um eine Einigung gerungen worden. Am Dienstagabend hatte es bereits in der Koalition geheißen: „Die Meinungsbildung innerhalb der Grünen zum Wachstumschancengesetz ist noch nicht ganz abgeschlossen.“

Zuvor hatte das „Handelsblatt“ berichtet, dass das Grünen-geführte Familienministerium ein Veto eingelegt habe. Ministerin Lisa Paus halte das Entlastungsvolumen von mehreren Milliarden Euro für Unternehmen für zu hoch, wenn Lindner nicht gleichzeitig mehr Geld für die ab 2025 geplante Kindergrundsicherung zur Verfügung stelle.

Das Gesetz soll eigentlich am Mittwoch vom Kabinett auf den Weg gebracht werden. Lindner hatte am Montag bereits eine Pressekonferenz ankündigen lassen, um nach der Kabinettssitzung das Wachstumschancengesetz und das ebenso geplante Zukunftsfinanzierungsgesetz zur Förderung von Unternehmensgründungen zu erläutern.

Für die Bundesregierung ist es die erste Kabinettssitzung seit drei Wochen nach der Unterbrechung durch die Sommerpause. Auf der Tagesordnung stehen weitere Vorhaben wie Vorgaben für die kommunale Planung zur Energieversorgung beim Heizen und auch das Haushaltsfinanzierungsgesetz, das Gesetzesänderungen für Sparvorhaben etwa beim Elterngeld und bei den Bundeszuschüssen zur Renten- und Pflegeversicherung vorsieht. (Reuters, AFP)