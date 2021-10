Ein Selfie auf Instagram leitete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Sondierungsphase nach der Bundestagswahl ein. Grüne und FDP hatten sich heimlich zu einem ersten - und wie alle betonten- vertraulichen Gespräch zusammengefunden.

Was Mitte der Woche nur in kleiner Runde geschah, ist an diesem Freitag ganz offiziell fortgesetzt worden. Am Vormittag kamen die Teams der beiden Parteien zusammen, um zu erörtern, ob Grüne und FDP für eine mögliche Regierungsbildung auf einen gemeinsamen Nenner kommen.

Nach Angaben aus beiden Delegationen gab es zunächst getrennte Besprechungen beider Parteien, danach wurde gemeinsam gesprochen. Schon am Wochenende stehen die nächsten Treffen an. Ein Überblick über den aktuellen Stand der Sondierungen:

Wer spricht wann mit wem?

Sonntag: Für den Nachmittag sind Gespräche der SPD mit der FDP geplant. Von 18.30 Uhr an treffen sich dann Union und FDP. Am Abend wollen SPD und Grüne miteinander reden.

Dienstag: Um 11 Uhr will die Union mit den Grünen die Chancen für ein Jamaika-Bündnis ausloten.

Wie ist die Stimmung vor den Sondierungen?

Die CSU meldet Bereitschaft für konzentrierte und zügige Sondierungsgespräche mit dem Ziel einer Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP. „Wir als CSU wollen alles dafür tun, dass die Möglichkeit, die besteht, auch genutzt wird“, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Freitag nach einer Präsidiumssitzung seiner Partei in München.

„Wir sind bereit zu Jamaika. Wir sind bereit zu schnellen Gesprächen, zu kompakten und auch vor allem zu sehr konzentrierten Gesprächen“, sagte Blume. Der Fokus müsse darauf liegen, dass man sehr schnell zu Ergebnissen kommen könne. „Es sollen nicht die Nebentöne entscheidend sein, sondern die maximale Konzentration auf das, was man erreichen will - nämlich auszuloten, ob es eine Möglichkeit gibt, Jamaika tatsächlich zu realisieren“, sagte Blume.

Zu dem zunächst für Samstag ins Gespräch gebrachten und dann auf Sonntag gelegten Termin für Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und FDP sagt Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann: "Ob das jetzt am Samstag ist oder am Sonntag, (...) ist am Ende auch egal." CSU-Chef Markus Söder habe recht: "Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Ampel geben wird, ist nicht nur offenkundig, sondern ist sehr groß", sagt der CDU-Politiker in der ARD.

Die SPD habe die Wahl gewonnen, das müsse man eingestehen. "Wir haben verloren." Man brauche aber 50 Prozent im Bundestag, um Kanzler zu werden. Der Regierungsauftrag liege bei der SPD. Sollte sich die Ampel jedoch nicht einigen, könne man natürlich auch eine Jamaika-Koalition machen.

Wahlplakate zur Bundestagswahl 2021. Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay

Vor dem Treffen von Grünen und FDP am Freitag lehnten Verkehrspolitiker der FDP derweil ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ab - ein mögliches Hindernis in den Gesprächen. Der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Oliver Luksic, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Bei der Mobilität liegen die Wahlprogramme teils deutlich auseinander.

Wir Liberalen stehen dabei auch für die Autofahrer ein. Statt Symbolpolitik wie Tempolimit und Verbrennerverbot geht es für uns um eine bezahlbare, nachhaltige und innovative Mobilität. Dafür werden wir uns auch in allen Gesprächen einsetzen.“

SPD und Grüne machen sich hingegen für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen stark. Der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, signalisierte aber Gesprächsbereitschaft. Er sagte der „Rheinischen Post“ und dem Bonner „General-Anzeiger“: „Ich halte nichts davon, einzelne Maßnahmen zur Bedingung zu machen, das verkompliziert die Verhandlungen und wird unserer Aufgabe nicht gerecht.“ Zwar gingen die Grünen mit „unseren gesamten Positionen“ in die Gespräche, „dazu gehört auch ein Tempolimit 130 auf Autobahnen“. Allerdings gehe es „jetzt nicht um Spiegelstriche, sondern um einen Aufbruch für Klimaneutralität, Fortschritt und Gerechtigkeit“.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat seine Zuversicht auf ein Zustandekommen einer Ampel-Koalition mit den Grünen und der FDP bekräftigt. Auf die Frage in einem "Spiegel"-Interview, ob er nach den Verhandlungen mit Grünen und FDP Kanzler werde, sagt Scholz: "Ja." Ziel einer solchen Koalition müsse es sein, dass man sich aufeinander einlasse und mit dem Anspruch antrete, bei den nächsten Wahlen wiedergewählt zu werden. "Das wird nur funktionieren, wenn sich alle Koalitionspartner in der gemeinsamen Regierung mit ihren Vorstellungen wiederfinden."

Ein Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP wäre gegen den Wählerwillen. "Das Wahlergebnis ist eindeutig. CDU und CSU haben eine historische Niederlage eingefahren und sind abgewählt", sagt Scholz. "Aus jeder Umfrage wird deutlich, die Bürgerinnen und Bürger möchten nicht, dass die Union in der nächsten Regierung ist."

Wer gehört den Sondierungsteams an?

SPD, CDU/CSU, Grüne und FDP haben ihre Verhandlungsdelegationen für die ersten Sondierungen zur Bildung einer Bundesregierung benannt.

SPD:

Kanzlerkandidat, Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler Olaf Scholz

Co-Partei-Chefin Saskia Esken

Co-Partei-Chef Norbert Walter-Borjahns

Generalsekretär Lars Klingbeil

Fraktionschef Rolf Mützenich

Rheinland-Pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer



CDU:

Partei-Chef Armin Laschet

Generalsekretär Paul Ziemiak

Fraktionschef Ralph Brinkhaus

Hessens Ministerpräsident und Partei-Vize Volker Bouffier

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff

Partei-Vize Julia Klöckner

Partei-Vize Silvia Breher

Partei-Vize Thomas Strobl

Partei-Vize Jens Spahn

CSU:

Partei-Chef Markus Söder

Landesgruppenchef Alexander Dobrindt

Generalsekretär Markus Blume

Parlamentarischer Geschäftsführer Stefan Müller

Digital-Staatsministerin Dorothee Bär

Grüne:

Partei-Chefin Annalena Baerbock

Partei-Chef Robert Habeck

Fraktions-Chefin Katrin Göring-Eckardt

Fraktions-Chef Anton Hofreiter

Erste Parlamentarische Geschäftsführerin Britta Haßelmann

Bundesgeschäftsführer Michael Kellner

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth

Europa-Abgeordneter Sven Giegold

Partei-Vize Ricarda Lang

FDP:

Partei- und Fraktionschef Christian Lindner

Partei-Vize Johannes Vogel

Partei-Vize Nicola Beer

Generalsekretär Volker Wissing

Erster Parlamentarischer Geschäftsführer Marco Buschmann

Parlamentarische Geschäftsführerin Bettina Stark-Watzinger

Fraktions-Vize Michael Theurer

Vorsitzende Sachsen-Anhalt Lydia Hüskens

Bundesschatzmeister Harald Christ

Europa-Abgeordnete Moritz Körner (Er wird nach Parteiangaben zurückziehen, wenn Partei-Vize Wolfgang Kubicki nach einer kleineren Operation wieder genesen ist; gerechnet wird damit schon nächste Woche)

Welche Koalition wünschen sich die Wähler?

Anders als vor der Bundestagswahl erfährt ein Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und FDP jetzt eine klare Unterstützung im aktuellen Politbarometer. 59 Prozent der Befragten sprechen sich demnach für eine Ampel-Koalition aus. 20 Prozent fänden es schlecht und 19 Prozent wäre es egal, wenn es dazu käme. Als nächsten Bundeskanzler wünschen sich der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zufolge jetzt 76 Prozent Olaf Scholz (SPD) und nur 13 Prozent Armin Laschet (CDU).

Neben sehr großen Mehrheiten in den Anhängerschaften von SPD, Grünen und Linken sprechen sich demnach auch 61 Prozent der FDP-Anhänger und 55 Prozent der AfD-Anhänger für Scholz aus. Sogar in der CDU/CSU-Anhängerschaft seien 49 Prozent für Scholz und nur 39 Prozent für Laschet. 63 Prozent seien der Meinung, Laschet sollte als CDU-Parteivorsitzender zurücktreten, darunter auch 62 Prozent der Unions-Anhänger. (mit dpa/AFP/Reuters)